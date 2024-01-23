Достроково відправить спати: топовий американець зробив прогноз на бій Ломаченко – Камбосос

Василь Ломаченко у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа спробує повернути чемпіонський статус. Цей бій стане першим для українського боксера після поразки Девіну Хейні.

Титулований американський боксер Шакур Стівенсон завжди мріяв провести бій проти Василя Ломаченка. Але спочатку українець повинен перемогти колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа. Тоді можна думати про об'єднавчий бій.

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На думку "Безстрашного", Ломаченко без проблем розбереться з австралійцем. Стівенсон дуже скептично ставиться до майстерності Камбососа, а тому прогнозує дострокову перемогу Василя.

Я впевнений, що Ломаченко зупинить Камбососа. Я сумніваюся, що Камбососа можна назвати боксером високого рівня. Далі я сподіваюся, що сам вийду в ринг з Ломаченком. Ми повинні провести цей бій,

– зазначив Стівенсон.

Нагадаємо, що Шакура Стівенсона дуже обурило місце Ломаченка в рейтингу ESPN. Американець ще жодного разу не зазнавав поразок на боксерському рингу. Натомість Лома вже тричі програвав на професійному рівні.

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