На олівці в спецслужб: як московські попи довели Ломаченка до статусу держзрадника

Український боксер Василь Ломаченко потрапив у черговий скандал через дописи в інстаграмі. Вкотре темою обговорень навколо боксера стала не його кар'єра, а близькість з УПЦ МП. Особливої скандальності гарячій темі додають обшуки СБУ в УПЦ МП, під час яких підтвердилися зв’язки попів з Росією.

Василь Ломаченко – один із найуспішніших боксерів в історії України. Він – дворазовий олімпійський чемпіон, а також тричі ставав чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Якщо до Ломаченка як спортсмена питань немає, то до особистості – чимало. 24 Канал аналізує, чому трапився черговий скандал і що далі буде з боксером.

Як Ломаченко просуває наративи Кремля

Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі два відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна, який відомий своєрідними псевдохристиянськими, русофільськими та "антивоєнними" поглядами.

У зверненні митрополит, який перебував у приятельських стосунках з представниками режиму Віктора Януковича, звинувачує Україну. Мовляв, та "почала війну проти Бога, проти церкви та проти українського народу". Саме цю тезу активно просуває і Кремль.

Водночас натякаючи на ПЦУ, Лонгін, який після втечі Януковича звинувачував Україну у "розв'язанні війни", вигадує, що українці створили свою "людську", або навіть "сатанинську" церкву. Це ще один доказ про те, що Ломаченко публічно ретранслює наративи Росії.

Контекст проповіді Лонгіна, якому закидають, що він виховує в дітях-сиротах фобію до електронних документів, криється в тому, що з 1 січня УПЦ МП позбавили доступу до лаврського Успенського собору та Трапезної церкви.



Василь Ломаченко та митрополит Лука / Фото з інстаграму боксера

Крім того, його проповідь відбулася на тлі недавніх обшуків в УПЦ МП по всій Україні, під час яких знаходили російську символіку, антиукраїнську літературу тощо. Унаслідок обшуків під санкціями опинився намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь, більш відомий як "Паша Мерседес".

У своєму дописі до відео Ломаченко закликав підписників "показати, наскільки вони вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому".

За словами Ломаченка, "справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви".

Після хвилі критики Ломаченко зробив ще один пост із ключовим повідомленням: "Той, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Усі мають вуха, але не всі мають вуха, щоб слухати".

На підвал чи обмін: як відреагували на допис Ломаченка

Буквально за кілька хвилин перший допис Ломаченка, який був опублікований 31 грудня, зібрав чимало гнівних коментарів. Користувачі інстаграму масово тегали сторінку СБУ, закликаючи перевірити Ломаченка.

Також під дописом свої коментарі залишило чимало публічних осіб, серед яких:

Активіст Сергій Стерненко: "Вася, тобі місце у підвалі СБУ і на обмін. Чорт проросійський".

Блогер Даніель Салем: "Противно".

Футболіст Олексій Дитятьєв: "Ну хто б сумнівався. Толік Тимощук у боксі".

Блогер Анатолій Анатоліч: "Це він білоруською мовою говорить?"

Колишній тенісист Сергій Стаховський: "Вася...підвал тебе чекає".

Український скелетоніст Владислав Гераскевич присвятив Ломаченку цілий допис у своєму твітері.

Славетний український спортсмен став слухняним чортеням у руках московського диявола,

– написав він.

Також на скандал довкола Ломаченка відреагував знаменитий захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич, який побував у російському полоні. Він висловив думку, що в майбутньому Ломаченка можна обмінятися на українських полонених, як раніше – Віктора Медведчука.

Вася Ломаченко – майбутній "Медведчук", за якого можна звільнити багато наших хлопців з полону. Just think about it,

– написав у твітері захисник "Азовсталі".

Колишня перша ракетка України Стаховський, окрім коментаря під дописом Ломаченка, опублікував ще й пост у твітері.

"Яке щастя, що я маю зброю, і не треба боксувати з цим д*білом. Васю, боже тебе бережи, щоб я тебе не зустрів", – прокоментував Стаховський скандальне відео.



Ломаченко випікав проскури в Лаврі на тлі обшуків в УПЦ МП / Фото з інстаграму боксера

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась в інтерв'ю "ВІДДУШІВДУШУ" погодився з твердженням, що Ломаченко – жертва РПЦ. Водночас він заявив, що з боксера не можна знімати всю відповідальність.

Карась вважає, що над Ломаченком працювали, внаслідок чого він грамотно завербований. За його словами, особа Ломаченка ворожа для України, але в цьому він вбачає деструктивну діяльність іноземних спецслужб.

Як Ломаченко опинився в списку держзрадників

Василь Ломаченко 3 січня був включений до Реєстру держзрадників, що ведеться Рухом ЧЕСНО. Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація проповіді митрополита Лонгіна.

Ломаченко став другим українським спортсменом після Анатолія Тимощука, який опинився у списку держзрадників. Колишній футболіст збірної України потрапив у список через те, що працює в Росії і неоднозначно висловлювався про російське вторгнення.

Публічність накладає певні соціальні зобов'язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей, і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети і шахеди,

– прокоментувала лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська включення Ломаченка до списку держзрадників.

Як у спецслужбах реагують на дописи боксера

Українці в коментарях масово вимагають, щоб СБУ звернула увагу на проросійські наративи, які поширює боксер. Але поки офіційної заяви чи відповіді від українських силових структур не було.

Тим часом джерела редакції 24 Каналу в українських спецслужбах кажуть, що слідкують за Ломаченком.

"Ломаченко, як і будь-яка людина із натяками на проросійські погляди, – у полі зору українських спецслужб".

Реакція оточення Ломаченка

Редакція 24 Каналу звернулася особисто до Василя Ломаченка з проханням прокоментувати скандал. Наразі боксер не коментував публікацію відео. Крім того, 24 Канал спробував отримати коментарі від публічного оточення Ломаченка, однак ніхто так і не прокоментував скандальну історію.

Натомість коментар 24 Каналу дав генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк, який є промоутером Олександра Усика.



Промоутер Олександр Красюк / Фото 24 Каналу

"Я не можу ніяк це прокоментувати більше за те, як це коментується у відкритому середовищі. Тобто йдеться про те, що я не спілкуюся з Ломаченком персонально, я не знаю його справжню точку зору. Але, якщо ми подивимося його останні публікації в інстаграмі, то бачимо одне й те саме спрямування.

Звичайно, що це все закрито за такою ширмою релігії, віри в Бога, православ'я тощо. Але це все не більше ніж сентименталізм. У всіх конфесіях користуються сентименталізмом і недалекоглядністю своїх парафіян і таким чином маніпулюють їхньою свідомістю. Це не моя вигадка, а те, що відомо всьому освіченому світу.

І, ймовірно, Ломаченко став одним з тих, чиєю свідомістю маніпулюють. Але з мого боку це не більше ніж припущення. Навряд чи він великий прихильник ворога, навряд чи він прихильник Росії, навряд чи він противник України. Я впевнений, що це не так.

Що стосується таких справ, де немає авторитетів, які могли б достеменно відзвітувати, що відбувається, тому що є таємниця сповіді між парафіянами й священником, яку ідеологію сповідує священник, – складно сказати. Звичайно, що демагогія про мир, що люди не повинні вбивати одне одного – це все не більше ніж слова. Тому що за словами стоять вчинки. А якщо вчинки суперечать словам, то гріш ціна тим словам.

Важливо завжди розділяти, що церква, релігія та віра – це три речі, які дуже часто не торкаються одна до одної. Ми розуміємо, що таке віра. Церква – це організація, а релігія – це ціла організована система знань і впливів для того, щоб отримувати якусь певну аудиторію в межах спільних інтересів чи ідеології.

Тому не треба плутати віру з усім іншим. Якщо людина плутає, то стає жертвою маніпуляцій і таким чином не може відрізнити правду від неправди".

Як Ломаченко використовує сторінку з найбільшою аудиторією серед спортсменів України

Василь Ломаченко має найбільше підписників серед українських спортсменів в інстаграмі. На цей момент на інстаграм-сторінку боксера підписано 2,1 мільйона користувачів. Це навіть більше, ніж в Андрія Шевченка, Володимира Кличка, Еліни Світоліної та Олександра Зінченка.

З початку повномасштабної війни Ломаченко зробив 13 дописів в інстаграмі, які не стосуються боксу, спорту чи реклами. Здебільшого Василь публікував дописи на релігійну тематику, де поширював російські наративи.

У першому дописі від 24 лютого 2022 року Василь закликав до миру, опублікувавши "голубами миру" в прапорах України та Росії. Допис він супроводив молитвою.



Перший допис Ломаченка в інстаграмі після вторгнення Росії / фото з інстаграму боксера

Крім того, боксер поширював інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою, який опинився під українськими санкціями.

На думку Луки, причиною війни став гріх – гріх гордині, гріх влади, і що людство розслабилося й забуло про Бога. Раніше Лука згадував, що останньою краплею, яка спровокувала напад, став парад ЛГБТ у Києві.



Лука і Ломаченко / Фото t.me/TeamLomachenko

Крім того, Лука зізнається, що для нього російський патріарх Кіріл є великим авторитетом і він не збирається від нього відмовлятися та визнавати українську автокефалію. Кіріл, як відомо, благословляв росіян на війну проти України.

У мережі були звинувачення на адресу митрополита Луки, що нібито саме з його вини у березні 2022 року відому запорізьку волонтерку Вікторію Рощину захопили в полон окупанти.

За інформацією волонтера і громадського діяча Романа Сініцина, Лука повідомив окупантам, що волонтерка буде їхати в гуманітарній колоні із Запоріжжя до Бердянська.

Серед інших дописів боксера, слід звернути увагу, що Ломаченко публікував відео з наслідками обстрілу Сергіївки на Одещині, а також російською вітав з днем ЗСУ. Та під відео про обстріл Сергіївки Ломаченко не написав жодного слова про те, що це зробила Росія.

Ломаченко опублікував наслідки обстрілу Сергіївки: відео

На відміну від більшості українських спортсменів, Ломаченко не використовує ресурс свого інстаграму, щоб доносити, зокрема, до іноземної аудиторії жахи війни в Україні. Навпаки, боксер став майданчиком для російських наративів.

Ломаченко публікує скандальні дописи, коли його кум Олександр Усик, до якого донедавна в українському просторі теж було неоднозначне ставлення, допомагає Україні. Усик публічно критикує Росію, робить великі благодійні внески та навіть тролить окупантів. Простими словами, Олександр доносить потрібні для України повідомлення і є повною протилежністю Ломаченка.

Іншими прикладами активного захисту України серед боксерів є Денис Берінчик та його тренер Єгор Голуб, а також Тарас Шелестюк та інші. Нещодавно Шелестюк навіть критикував Ломаченка за те, що той не використовує свою сторінку раціонально.

Відомо, що Ломаченко має велику популярність у США. Через те, що на початку повномасштабного вторгнення Василь вступив у тероборону, він отримав чи то схвалення, чи то порцію поваги від американських фанів і боксерів.

Проте сам Ломаченко публічно натякнув, що віддає перевагу мовчати про війну, аніж говорити. Василь практично не дає інтерв'ю чи коментарі українським медіа, ведучи усамітнений спосіб життя.

Останнє інтерв'ю українському журналісту Володимиру Кобелькову боксер дав рік тому. Втім, у розмові не було жодного критичного запитання. Зокрема, Василь досі не відповів, чому в своєму інстаграмі опублікував відео з російським спецназом. Цей допис досі залишається на сторінці боксера.



Допис з російським спецназом досі на сторінці Ломаченка / Скриншот

Боксер здебільшого спілкується з медіа перед своїми поєдинками, які відбуваються у США, де українців мало, або взагалі немає. Вочевидь, американці не знають про скандали з українцем, тому й не ставлять незручних запитань.

Восени 2022 року боксер поїхав у США на черговий поєдинок проти Джемейна Ортіса, в якому здобув перемогу. Перед боєм він давав чимало коментарів про війну, але уникав висловлювань, що Росія воює проти України. Також Василь натякав на те, що в Росії є так звані "хороші руські".

Своє мовчання про війну він пояснював тим, що не бачить сенсу звертатися до Путіна, адже це не змінить ситуацію.

"Я, чесно кажучи, не бачу сенсу звертатися до Путіна. Дуже багато зірок зверталося до Путіна і до росіян, які прийшли в нашу країну з війною. Але, як ми бачимо, нічого не змінилося. Не хочу бути розмовляючою головою і трусити повітря, казати, що Путін такий, Путін сякий, росіяни такі, йдіть... Це нічого не змінить... Я знаю, що багато людей у Росії виступають проти того, що відбувається. Проти того, що ми воюємо один проти одного. І, як ми бачимо, ніхто не може вплинути на головнокомандувача з того боку".

І знову ж таки, Ломаченко – повна протилежність у порівнянні з Усиком і Берінчиком. Олександр до й після бою з Ентоні Джошуа був просякнутий українською темою. А Берінчик вийшов на бій проти Івана Менді у формі ЗСУ.

