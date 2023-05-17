Ломаченко та Хейні влаштували суперечку: в чому абсолютний чемпіон звинуватив українця

Василь Ломаченко та Девін Хейні проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу. Напередодні бою обоє боксерів влаштували суперечку.

Промоутерська компанія Top Rank опублікувала відео, на якому Девін Хейні та Василь Ломаченко йдуть в супроводі своїх представників. Хейні звертається до Ломаченка, звинувачуючи його в тому, що той готує "брудний" бій.

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"Ми всі знаємо, що ти збираєшся зробити на ближній дистанції – влаштувати "брудний" бій. Уникнути мого джебу", – заявив Хейні.

Такі висловлювання дещо обурили Ломаченка, і він почав допитуватися, коли він проводив "брудні" бої. Хейні відповів, що всі. А після цього уточнив, що таким був бій проти Річарда Коммі (Ломаченко переміг одноголосним рішенням суддів, перед тим в сьомому раунді відправивши суперника в нокдаун).

"Удари на ближній дистанції. Вам рефері каже "брейк", а ти завдаєш удар. Брейк – удар", – заявив Хейні. І додав, що саме це Ломаченко і планує використати в бою проти нього.

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Менеджер Ломаченка Егіс Клімас намагався "виправдати" його, але своїми поясненнями лише викликав сміх у представників Хейні.

Відео про те, як Хейні звинуватив Ломаченка в "брудних" боях

Боксерський поєдинок між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21 травня. На кону буде звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Зараз чемпіонськими поясами володіє Девін Хейні, який відібрав їх в Джорджа Камбососа (а після цього захистив свій чемпіонський титул в бою проти нього).