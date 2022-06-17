Камбосос: Я знаю, що можу перемогти Хейні

Джордж заявив, що вже активував опцію про реванш, який передбачався в контракті у разі програшу австралійця. За його словами, цей бій точно відбудеться, обидві сторони вже починають домовлятися за місце поєдинку.

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Реванш відбувається. Це 100 відсотків. Я активував пункт про реванш. Імператор мертвий, але Лютий – все ще живий. Я повернуся,

– наголосив Камбосос.

Бій-відповідь знову ж таки має відбутися за підтримки рідних трибун Джорджа. Наразі боксери розглядають три міста в Австралії.

"Ми ще не визначилися з місцем проведення. Є варіанти з Мельбурном, Сіднеєм та Брісбеном. Це буде в Австралії і це чудово. Я знаю, що можу виграти реванш. Я трохи скорегую все. Це моя доля – показати, який я великий, і повернути ці пояси", – сказав австралієць.

Поразка від Хейні не заламала Камбососа, боксер вірить, що зможе повернути свої титули.

"Я знаю, що можу перемогти Хейні. Моя впевненість не зламана. Того дня я був не в найкращому вигляді. Я був просто не в змозі, але я не виправдовуюсь. Він зробив те, що мав зробити зі своїм джебом. Він розумний боксер, але наступного разу я повинен бути розумнішим.

Небагато австралійських боксерів можуть сказати, що провели три бої за титул чемпіона світу поспіль. Я шокував Лопеса вигравши пояси, я програв їх Хейні, але зараз я буду працювати над планом гри, щоб повернути все назад", – запевнив боксер.

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