Непереможний боксер шукає зустрічі із Ломаченком — українець поки відмовляється
Джерело:Boxing Scene
Девін Хейні не бачить сенсу у реванші проти Джорджа Камбососа. Американець вважає, що має битися з українцем Василем Ломаченком.
Вже у жовтні боксер Василь Ломаченко має повернутися на ринг. Спортсмен поставив свою кар'єру на паузу після початку повномасштабної війни проти росії і вступив у ряди тероборони Білгород-Дністровського.
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Потенційним суперником українця мав би стати австралієць Джордж Камбосос. Втім, на початку червня спортсмен програв Девіну Хейні та позбувся поясів WBA, WBO та IBF у легкій вазі.
Тепер же Хейні та Камбосос мають провести бій-реванш, однак він не цікавить нового чемпіона світу по цих версіях. Американець зізнався, що очікує поєдинку із Ломаченком.
Камбосос не розуміє, що він програв у одні ворота. Я просто декласував його, але оточення ніколи йому цього не скаже. Я виграв на його території, а другий бій пройде ще гірше для нього. Тому я готовий до другого суперника. Хотів би далі битися із Ломаченком. Хотів би зустрітися з ним у ринзі. Буде добре, якщо вийде,
— висловився Хейні.
Втім, як нещодавно повідомив Олександр Красюк, наразі Ломаченко не розглядає можливість бою проти Хейні. Пріоритетом для Василя є бій проти Камбососа.Цікаво! Девін Хейні не програв жодного бою за свою кар'єру. У 28 виграних поєдинків американець 15 раз переміг нокаутом.
Що відомо про повернення Ломаченка
- Наступний бій Ломаченка має відбутись 22 жовтня. Промоутерська компанія чекає підтвердження зі сторони Ломаченка. Після чого боксер поїде готуватись до поєдинку, а компанія займеться пошуком суперника та місцем проведення зустрічі.
- Наразі Василь захищає країну у лавах ЗСУ. Він відмовився виїжджати з України заради поєдинку з Джоржем Камбососом. Тож замість Василя на ринг проти австралійця вийшов Девін Хейні, який і став тріумфатором бою.
- Нагадаємо, востаннє Ломаченко виходив на ринг 12 грудня 2021 року. Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.