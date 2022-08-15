Непереможний боксер шукає зустрічі із Ломаченком — українець поки відмовляється

Девін Хейні не бачить сенсу у реванші проти Джорджа Камбососа. Американець вважає, що має битися з українцем Василем Ломаченком.

Вже у жовтні боксер Василь Ломаченко має повернутися на ринг. Спортсмен поставив свою кар'єру на паузу після початку повномасштабної війни проти росії і вступив у ряди тероборони Білгород-Дністровського.

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Потенційним суперником українця мав би стати австралієць Джордж Камбосос. Втім, на початку червня спортсмен програв Девіну Хейні та позбувся поясів WBA, WBO та IBF у легкій вазі.

Тепер же Хейні та Камбосос мають провести бій-реванш, однак він не цікавить нового чемпіона світу по цих версіях. Американець зізнався, що очікує поєдинку із Ломаченком.

Камбосос не розуміє, що він програв у одні ворота. Я просто декласував його, але оточення ніколи йому цього не скаже. Я виграв на його території, а другий бій пройде ще гірше для нього. Тому я готовий до другого суперника. Хотів би далі битися із Ломаченком. Хотів би зустрітися з ним у ринзі. Буде добре, якщо вийде,

— висловився Хейні.

Втім, як нещодавно повідомив Олександр Красюк, наразі Ломаченко не розглядає можливість бою проти Хейні. Пріоритетом для Василя є бій проти Камбососа.

Що відомо про повернення Ломаченка

Наступний бій Ломаченка має відбутись 22 жовтня. Промоутерська компанія чекає підтвердження зі сторони Ломаченка. Після чого боксер поїде готуватись до поєдинку, а компанія займеться пошуком суперника та місцем проведення зустрічі.

Наразі Василь захищає країну у лавах ЗСУ. Він відмовився виїжджати з України заради поєдинку з Джоржем Камбососом. Тож замість Василя на ринг проти австралійця вийшов Девін Хейні, який і став тріумфатором бою.

Нагадаємо, востаннє Ломаченко виходив на ринг 12 грудня 2021 року. Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Девін Хейні не програв жодного бою за свою кар'єру. У 28 виграних поєдинків американець 15 раз переміг нокаутом.