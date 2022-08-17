Інсайдер назвав ім’я наступного суперника Ломаченка
Джерело:твіттер Майка Коппінджера
Василь Ломаченко виїхав з України, аби підготуватися до майбутнього поєдинку. Він вже прибув до США.
З ким зустрінеться Ломаченко
Інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що наступним суперником українця буде Джемейн Ортіс. Згідно з джерелами ESPN, боксери домовилися про бій у легкій вазі, який запланований на кінець жовтня.
Читайте також Ломаченко вперше висловився про війну в Україні: позиція боксера дещо неоднозначна
Українець претендує на бій з переможцем реваншу між Девіном Хейні та Джорджем Камбососом, який відбудеться 15 жовтня.
Василь міг зустрітися з австралійським боксером цього червня. Однак після початку повномасштабного вторгнення росії він вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровського. Згодом відомі спортивні діячі повідомляли, що боксер служить у лавах ЗСУ.
17 серпня стало відомо, що Ломаченко виїхав з України до США.
Я був готовий до цього моменту, і мені потрібен цей шанс. Мені потрібен цей бій. Бій за абсолютне чемпіонство,
– прокоментував Василь свій приїзд до США.
Що відомо про потенційного суперника українця
- 26-річний Джемейн Ортіс виграв 16 поєдинків та 1 звів внічию. Американець не має жодної поразки. Нещодавно він переміг Джемела Геррінга.
- Нагадаємо, що востаннє Ломаченко боксував у грудні 2021 року та переміг Річарда Коммі з Гани. Загалом на його рахунку 16 перемог та 2 поразки.