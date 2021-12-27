Ломаченко чітко дав зрозуміти, що хоче побитись з Камбососом за титули, – президент Top Rank

Василь Ломаченко зробив усе для того, щоб отримати титульний бій та повернути втрачені пояси. Український боксер прагне вийти у ринг проти нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Дюбеф: Ломаченко хоче повернути титули

Президент Top Rank Тодд Дюбеф розповів про найцікавішого для Ломаченка суперника. Логічно, що ним став саме австралійський боксер.

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За його словами, Василь чітко дав зрозуміти усьому світу, які у нього плани. Українець готовий повернути титули, які втратив у бою з Теофімо Лопесом. Щоправда, американець провалив перший захист поясів. Президент Top Rank навіть заговорив про можливу дату проведення двобою.

Ломаченко дуже чітко дав зрозуміти нам та своїй команді, що він хоче побитись з Камбососом. Ми намагаємось обговорити з ними поєдинок у першій частині наступного року,

– сказав Дюбеф.

Очільник промоутерської організації захоплюються кар'єрою українця. Він назвав Ломаченка прикладом для наслідування. Василь вже у своєму другому поєдинку після переходу з любителів бився за титул.

Дюбеф пригадав дві перемогу українського боксера у 2021 році. Президент Top Rank заявив, що Ломаченко з тих бійців, які ніколи не відмовлялись від пропозицій суперників.

2021-й рік у виконанні Ломаченка

Українець двічі виходив на ринг після гіркої поразки від Теофімо Лопеса, яка була у 2020 році. Спершу "жертвою" Ломаченка став суперник із Японії Масайоші Накатані. Василь здобув перемогу технічним нокаутом.

А вже у грудні святкував перемогу над ганцем Річардом Коммі. Ломаченко провів 12-раундовий поєдинок, у якому судді віддали йому звитягу.