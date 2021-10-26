У Ломаченка залишилося 2 – 4 бої, – Гвоздик натякнув на завершення кар'єри українця

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик висловився про перспективи Василя Ломаченка провести реванш з Теофімо Лопесом. Ломаченко програв Лопесу три чемпіонські пояси у жовтні 2020 року.

Гвоздик: Ломаченко битиметься ще декілька років

Гвоздик, який повісив рукавиці на цвях влітку 2020 року, вважає, що Ломаченко старіє. Натомість Лопес, як стверджує українець, перебуває на піку форми.

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Є дві сторони цієї ситуації. З одного боку, Теофімо на піку, а Ломаченко старіє. Я не думаю, що у Василя лишилося багато боїв. Може, 2 чи 4 бої. Він битиметься ще декілька років,

– сказав Гвоздик.

Українець зазначив, що в Лопеса немає психологічних проблеми через те, що у 24 роки він здобув славу.

На думку Гвоздика, відповідь на запитання, чи відбудеться реванш Ломаченко – Лопес, дасть бій Теофімо проти Джорджа Камбососа. Боксери зустрінуться 27 листопада.

"Я не знаю. Цікаво буде подивитися бій Лопеса проти Камбососа, а потім ми з'ясуємо, як він, ймовірно, може виступити в реванші з Ломаченком", – резюмував харківський "Цвях".