Через ракетні обстріли є постраждалі. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Окупанти вдарили ракетами по льодовій арені

Так, 2 січня загарбники завдали два ракетних удари по місту Дружківка. Одна ракета вдарила по самому центру міста, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по Яковлівці.

Внаслідок ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену "Альтаїр". Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу "Донбас" з 2014 року.

На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання та культурно-масові заходи.

Це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту "Дружба" у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер "Альтаїр",

– зазначили у хокейному клубі "Донбас".



Росіяни вдарили по льодовій арені у Дружківці / фото ХК "Донбас"

Генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко прокоментував ракетний удар по льодовій арені:

"Льодова арена… Це не просто будівля… Це другий будинок для нашого клубу після 2014 року… Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей… Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні… Це люди, які створювали радість всі 8 років з початку війни… Немає слів… "Визволителі", – написав Іллєнко.

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