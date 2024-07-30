Битва за УПЛ: онлайн-трансляція матчу Лівий берег – Минай

У вівторок, 30 липня, відбудеться фінальний поєдинок "Турніру чотирьох" за можливість зіграти в Українській Прем'єр-лізі-2024/2025. Вакантну путівку в еліту українського футболу розіграють між собою Лівий берег і Минай.

Гра відбудеться в Рівному на стадіоні "Авангард". Стартовий свисток пролунає о 18:00, пише 24 Канал.

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Несподіваний шанс пробитися в еліту

Цей мінітурнір став можливий через зняття з УПЛ Дніпра-1. На засіданні виконкому УАФ було прийнято рішення, що на місце дніпровського клубу мають претендувати дві найслабші команди сезону-2023/2024 елітного дивізіону та два клуби Першої Ліги, які в попередній кампанії посіли третє та четверте місця.

У півфіналах обидві команди здобули перемоги лише в серіях пенальті. Лівий берег здолав Металіст 1925, а закарпатці виявилися сильнішими за Епіцентр.

Це буде перша очна зустріч між суперниками. На папері шанси обох колективів виглядають практично однаковими, що обіцяє уболівальникам дуже інтригуючу зарубу.

Дивіться відеотрансляцію матчу Лівий берег – Минай

Нагадаємо, що новий сезон УПЛ стартує вже 3 серпня. Чинним чемпіоном України є донецький Шахтар.