Напередодні Загальні збори проводили клуби УПЛ. Вони обирали між двома варіантами й результати голосування передали вже УАФ.

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Виконком УАФ не погодився з клубами УПЛ

Вісім клубів вирішили, що треба повертати в УПЛ Минай. Інші ж п'ять проголосували за проведення "Турніру чотирьох" між Минаєм, Епіцентром, Лівим Берегом і Металістом 1925.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу взяв до уваги думку представників Української Прем'єр-ліги, проте не підтримав його. Повідомляється, що було вирішено провести мінітурнір, аби визначити команду, яка займе вакантне місце.

Турнір складатиметься з півфіналів та фіналу, які відбудуться 26 та 30 липня. Склад півфінальних пар буде визначено сліпим жеребом. Якщо переможець не визначиться в основний час, то одразу буде проводитися серія післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, що УПЛ-2024/2025 має стартувати вже на початку серпня. Базовий день проведення першого туру – 3 серпня.