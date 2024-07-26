Лівий берег – Металіст 1925 1:1 (пенальті 5:4)

Голи: Войцеховський, 45+1 – Кравець, 90+4.

Керівництво УПЛ ухвалило рішення про проведення "Турніру чотирьох", який допоможе визначити клуб, що замінить Дніпро-1 в чемпіонаті України. У першому матчі Лівий берег протистояв Металісту 1925, пише 24 канал.

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Перевага Лівого берега після першого тайму

З початку матчу команди почали обмінюватися моментами, однак так і не змогли реалізувати їх до кінця тайму.

У додатковий час першого тайму Лівий берег провів успішну контратаку. Когут отримав передачу з лівого флангу, яку перенаправив на Войцеховського і той пробив по воротах.

Металіст 1925 зрівняв рахунок на останній хвилині

З початком другого тайму команди намагалися однаково тиснути одна на одну, однак ніяких загострень не спостерігалось. Здавалося, що перемога вже в руках Лівого берега, однак харків'яни зуміли в останній момент врятуватися.

На останніх хвилинах додаткового часу Банада перевів удар Мозіля на Кравця і той, перегравши голкіпера, зумів забити гол.

Серія післяматчевих пенальті

Оскільки в основний час команди зіграли в нічию, на них чекала серія 11-метрових ударів.

Усі гравці успішно реалізовували пенальті, однак Арі не зміг забити п'ятий м'яч. Удар гравця прийшовся по лівій стійці воріт. Після цього Соколов успішно реалізував свій 11-метровий удар, вивівши Лівий берег у фінал "Турніру чотирьох".

Відзначимо, що сьогодні, 26 липня, відбудеться також матч Епіцентр – Минай о 18:00.