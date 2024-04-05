Дикий курйоз, автогол та крута гармата: Ліверпуль не без проблем виграв у аутсайдера АПЛ – відео

Підопічні Юргена Клоппа мали проблеми з реалізацією проти Шеффілд Юнайтед, хоча фортуна і була на боці "червоних". Перемога повернула Ліверпуль на перше місце в чемпіонаті Англії.

Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед 3:1

Голи: Нуньєс, 17, Макаллістер, 76, Гакпо, 90 – Бредлі, 58 (автогол)

В чемпіонаті Англії цього тижня відбувся 31 тур АПЛ. У середу свої матчі виграли Арсенал та Манчестер Сіті, тоді як гра іншого претендента на чемпіонство Ліверпуля була винесена на четвер, пише 24 канал.

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Курйозний гол Нуньєса

Для збереження лідерства у турнірній таблиці мерсисайдцям треба було обіграти вдома Шеффілд Юнайтед. Для цього були всі підстави, адже "клинки" впевнено йдуть на останній сходинці в турнірній таблиці.

Команда Клоппа мала відчутну перевагу протягом всієї гри, завдавши майже 30 ударів по воротах Шеффілда. Втім у першому таймі господарям вдалось відзначитися лише раз.

Ба більше, і той гол вийшов дуже курйозним. Воротар гостей Грбич вибивав м'яч від воріт і банально влучив у Нуньєса, від якого снаряд полетів у ворота.

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Гармата Макаллістера

Марнотратство мерсисайдців ледь не обернулось проблемами, адже в середині другого тайму гості зрівняли рахунок. Після скидки головою від Макеті захисник Ліверпуля Бредлі забив у свої ворота.

Тим не менше, під завісу гри господарям вдалось вирвати перемогу. Другий м'яч оформив Макаллістер, якому підкорилась божевільна гармата з лінії карного майданчика. А на останній хвилині крапку поставив Гакпо, замкнувши головою навіс від Робертсона.

Перемога дозволила Ліверпулю втриматися на першому місці у турнірній таблиці за вісім турів до фінішу. Арсенал відстає на два очки, тоді як Манчестер Сіті – на три.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед