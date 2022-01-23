Ліверпуль найняв психотерапевта, аби допомогти гравцям впоратися з образами у мережі

Ліверпуль піклується про психологічне здоров'я футболістів. Відтепер з молодими гравцями працює фахівець.

Спеціаліст працює з молодими гравцями

Ліверпуль найняв психотерапевта Ішбель Стрейкер. Жінка допомагатиме молодим футболістам впоратися з різними психологічними проблемами.

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Вона індивідуально співпрацює з гравцями. Стрейкер допомагає їм впоратися з різними образами в інтернеті. Також вони працюють над залежністю та наслідками раптової слави.

Психотерапевт працюватиме з футболістами академії та командою до 23 років, молодими гравцями, які пробиваються до основної команди або нещодавно до неї потрапили.

У нинішньому сезоні Ліверпуль посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Юргена Клоппа мають на своєму рахунку 45 очок.

Лідером є Манчестер Сіті, який у 23 зустрічах набрав 57 очок.

До трійки найкращих також входить Челсі (44).