Невдоволені фанати Евертона

Наприкінці першого тайму Еміліано Буендія відкрив рахунок. Після чого вболівальники "ірисок" одразу закидали пляшками з водою гравців Астон Вілли.

До слова Стала відома причина відсутності Миколенка на останньому матчі Евертона

Найбільше дісталося захисникам Метті Кешу та Люку Діню. Після дій фанатів "ірисок"футболісти провели певний час на газоні.

Відео інциденту

Та попри неприємний інцидент гравці все ж таки продовжили матч.

Дінь перейшов в Астон Віллу з Евертона 13 січня. Ця зустріч стала для француза першою проти колишньої команди.

Попередній тренер "ірисок" Рафаель Бенітес змусив француза змінити команду і підписав на його місце Віталія Миколенка.