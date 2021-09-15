Ліверпуль зробив камбек і переміг Мілан у божевільному матчі Ліги чемпіонів: відео

Ліверпуль та Мілан 15 вересня зустрілися у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Енфілді" завершився вольовою перемогою Ліверпуля.

Ліверпуль – Мілан 3:2

Голи: Томорі, 9 (авт), Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребіч, 42, Діас, 44

Незабитий пенальті: Салах, 14 (Ліверпуль)

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Ліверпуль та Мілан мають багату історію зустрічей. Достатньо згадати, що команди двічі за останні 20 років зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів.

У 2005 році "мерсисайдці" створили "стамбульське диво" і перемогли італійців у неймовірному фіналі. "Россонері" взяли реванш через 2 роки.

В останні роки Ліверпуль став постійним учасником Ліги чемпіонів і навіть виграв турнір у 2019 році. Водночас Мілан тільки повернуся у Лігу чемпіонів.

Агресивний початок від Ліверпуля

Підопічні Юргена Клоппа надзвичайно потужно розпочали поєдинок. "Мерсисайдці" своїм інтенсивним та агресивним футболом затиснули Мілан у штрафному.

Уже на 9 хвилині господарі відкрили рахунок у грі. Трент Александер-Арнольд обігрався із Салахом і продовжив рух у штрафний суперника. Захисник потужно пробив і м'яч рикошетом від Томорі опинився у сітці воріт.

Відео автоголу Томорі



Досить швидко на табло могло горіти 2:0. Ліверпуль отримав право пробити пенальті, але Салах не зміг переграти Меньяна. Голкіпер відбив м'яч перед собою, внаслідок чого Ліверпуль отримав ще один шанс.

Жота у падінні намагався спрямувати м'яч у ближній кут, проте голкіпер Мілана знову був на висоті. На 30 хвилині Салах міг виправитися за змарнований пенальті.

Єгиптянин завдав красивого удару з-за меж штрафного, однак і тут голкіпер Мілана був на висоті!

Подвійний удар Мілана

Тривалий час Мілан не міг банально перейти центр поля з м'ячем. Та перед свистком на перерву на поле наче випустили нових футболістів.

На 42 хвилині відновив паритет. "Россонері" провели вдалу комбінаційну атаку: Салемакерс прокинув повз гравця Ліверпуля й віддав Леау, який у штрафному знайшов Ребіча. Хорват впевнено переграв Аліссона – 1:1!

Відео голу Ребіча



Уже через 2 хвилини на табло горіло 2:1 на користь Мілана. Підопічні Стефано Піолі провели швидку атаку лівим флангом. Леау віддав у штрафний на Ребіча, але цього разу хорват вирішив не пробивати.

Анте віддав пас у центр штрафного на Ернандеса, удар якого встиг на себе взяти оборонець Ліверпуля. Та м'яч у порожні ворота добив Діас.

Відео голу Діаса

Вольова перемога Ліверпуля

Відразу по перерві Ліверпуль відігрався. Орігі прекрасним "черпаком" відрізав захист Мілана й відправив Салаха на рандеву з голкіпером. Цього разу Мохамед виграв свою дуель.

Відео голу Салаха



Забитий гол повернув впевненість команді Клоппа, яка з новим настроєм продовжила наступати на ворота Мілана.

Перевага "мерсисайдців" втілилася у третій гол на 69 хвилині. Хендерсон після кутового більярдним ударом змусив капітулювати Меньяну.

Відео голу Хендерсона



Третій гол дещо заспокоїв Ліверпуль, який контролював матч, проте грав з холодною головою. У підсумку англійці не дозволили Мілану повернутися у матч та втримали переможний результат.