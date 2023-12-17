Зробили подарунок Зінченку: Ліверпуль не зумів обіграти кризовий Манчестер Юнайтед – відео

У неділю, 17 грудня, в англійській Прем'єр-лізі відбувся центральний матч 17-го туру, в якому зустрічалися Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. У разі перемоги команда Клоппа одноосібно очолювала таблицю АПЛ.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 0:0

Вілучення: Діогу Далот, 90+4 (МЮ)

Поєдинок двох найтитулованіших клубів Англії відбувся на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Перед початком 17-го туру мерсисайдці були лідерами чемпіонату, пише 24 Канал.

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Манчестер Юнайтед вистояв в битві з Ліверпулем

З перших хвилин матчу господарі поля володіли ініціативою, створюючи моменти біля воріт Андре Онани один за одним. Проте цього разу камерунець грав без помилок.

В середині першого тайму Онана врятував "червоних дияволів" після удару Вірджила Ван Дейка. Після розіграшу кутового нідерландський захисник ударом головою пробив під поперечину. Голкіпер МЮ фантастичним сейвом відбив м'яч за межі поля.

На початку другої 45-хвилинки хавбек Ліверпуля Собослай впав у штрафному майданчику манкуніанців, вимагаючи пенальті. Однак арбітр проігнорував апеляції угорця.

Гості теж не відсиджувалися в обороні, намагаючись спіймати лідера АПЛ на контратаці. На 68-й хвилині форвард МЮ Расмус Хойлунн небезпечно пробив по воротах Ліверпуля, але Аліссон чудовим сейвом погасив небезпеку.

Наприкінці зустрічі футболісти "червоних" Діас та Гомес могли поставити переможну крапку в матчі. Та все ж Манчестер Юнайтед, який на останніх хвилинах залишився в меншості через вилучення Діогу Далота, вистояв та зберіг нічию – 0:0.

Ліверпуль не скористався своїм шансом втриматися на першому місці АПЛ. Команда Клоппа після 17 матчів набрала 38 очок та опустилася на другу позиції. Мерсисайдців на один бал випереджає Арсенал.

Манчестер Юнайтед після 17 турів набрав 28 балів та займає 7 місце. Від зони єврокубків команду тен Хага віддаляє 5 очок.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед