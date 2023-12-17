Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0

Удаление: Диогу Далот, 90+4 (МЮ)

Поединок двух самых титулованных клубов Англии состоялся на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Перед началом 17-го тура мерсисайдцы были лидерами чемпионата, пишеь 24 Канал.

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Манчестер Юнайтед выстоял в битве с Ливерпулем

С первых минут матча хозяева поля владели инициативой, создавая моменты у ворот Андре Онаны один за другим. Однако в этот раз камерунец играл без ошибок.

В середине первого тайма Онана спас "красных дьяволов" после удара Вирджила Ван Дейка. После розыгрыша углового нидерландский защитник ударом головой пробил под перекладину. Голкипер МЮ фантастическим сейвом отразил мяч за пределы поля.

В начале второй 45-минутки хавбек Ливерпуля Собослай упал в штрафной манкунианцев, требуя пенальти. Однако арбитр проигнорировал апелляцию венгра.

Гости тоже не отсиживались в обороне, пытаясь поймать лидера АПЛ на контратаке. На 68-й минуте форвард МЮ Расмус Хойлунн опасно пробил по воротам Ливерпуля, но Алиссон отличным сейвом погасил опасность.

В конце встречи футболисты "красных" Диас и Гомес могли поставить победную точку в матче. И все же Манчестер Юнайтед, оставшийся на последних минутах в меньшинстве из-за удаления Диогу Далота, выстоял и сохранил ничью – 0:0.

Ливерпуль не воспользовался своим шансом удержаться на первом месте АПЛ. Команда Клоппа после 17 матчей набрала 38 очков и опустилась на вторую позицию. Мерсисайдцев на один балл опережает Арсенал.

Манчестер Юнайтед после 17 туров набрал 28 баллов и занимает 7 место. От зоны еврокубков команду тен Хага удаляет 5 очков.

Видеообзор матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед