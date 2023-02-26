Топова черга за талантом: гранди Англії та Італії зацікавлені в послугах героя Шахтаря

Донецький Шахтар продовжує виховувати дуже перспективну молодь, яка здатна засяяти у Європі. Цього разу до себе увагу прикував сторож воріт "гірників".

Англійський Ліверпуль та італьський Інтер зацікавлені в послугах Анатолія Трубіна. Шахтар готовий відпустити свого вихованця за солідну суму.

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Жаданий талант

До списку охочих підписати Анатолія Трубіна добавились ще два європейських гранда – Ліверпуль та Інтер. Раніше повідомлялось, що український воротар прикував до себе інтерес іспанської Севільї та кризового Ювентуса. Шахтар уже знайшов заміну Анатолію в лиці Дмитра Різника, тому "гірники" сміло можуть відпускати Трубіна в Європу.

Маститих європейських клубів здивував перфоманс Трубіна у матчі з Ренном в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Тоді український голкіпер зробив 7 сейвів під час зустрічі та відбив 3 післяматчевих пенальті. Згодом Трубін заслужено потрапив у номінацію гравця тижня Ліги Європи та у команду туру. Цікаво, що Шахтар хоче виручити за свого молодого голкіпера 40 мільйонів євро, не дивлячись на те, що Трубін не бажає продовжувати з "гірниками" контракт, який закінчується літом 2024-го року. Transfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.

Кар'єра Анатолія Трубіна