ПСВ оголосив про рекордний трансфер героя ЧС-2022 в Ліверпуль

Найкращий бомбардир чемпіонату Нідерландів Коді Гакпо продовжить свою кар'єру на "Енфілді". Мерсисайдці не пошкодували півсотні мільйона євро на зірку "помаранчевих".

На чемпіонаті світу 2022 засяяло чимало зірок, яки стануть героями найближчого трансферного вікна. Один з них вже знайшов новий клуб.

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Офіційний сайт ПСВ повідомив, що домовився із Ліверпулем щодо трансферу Коді Гакпо взимку. Сторони вже узгодили перехід, але нідерландцю ще треба прилетіти в Англію та пройти медогляд у стані "червоних".

Клуб з Ейндховена не розкрив суму трансферу 23-річного форварда, але гендиректор Марсель Брандс відзначив, що це рекордний продаж для ПСВ. Нагадаємо, що найбільше голандці виручили за Рууда ван Ністелроя.

У 2001 році його продали в Манчестер Юнайтед за 30 мільйонів євро. Згідно з чутками, Ліверпуль віддав за Коді 37 мільйонів фунтів + 13 мільйонів у якості бонусів.

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Хто такий Гакпо

Гакпо є вихованцем ПСВ і його можна назвати універсальним форвардом. Він може діяти як в центрі нападу, так і на флангах або під нападником. У Ліверпулі він має підмінити Луїса Діаса, який надовго вилетів через серйозну травму.

За дорослу команду ПСВ Коді грає з 2017 року, де у 159 матчах забив 55 м'ячів. Разом з командою він виграв по одному чемпіонату та Кубку Нідерландів, а також взяв два Суперкубки країни. Наразі саме Гакпо є найкращим бомбардиром Ередівізі цього сезону (9 голів).

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Також Коді є основним гравцем збірної Нідерландів. За півтора роки він награв 14 матчів, забивши шість голів. Три з них Гакпо забив на ЧС-2022, вразивши у групі ворота Сенегалу, Еквадору та Катару.