Зінченко став "різдвяним" чемпіоном АПЛ: Арсенал і Ліверпуль розписали бойову нічию – відеоогляд

Команди Юргена Клоппа та Мікеля Артети видали видовищний матч на "Енфілді", але так і не визначили переможця. Олександр Зінченко провів непогану зустріч, але став одним із винуватців пропущеного голу.

Ліверпуль – Арсенал 1:1

Голи: Салах, 29 – Магальяес, 5.

В чемпіонаті Англії 2023-2024 відбувся центральний матч 18 туру АПЛ. На стадіоні "Енфілд" зустрілись лідери турнірної таблиці – Ліверпуль приймав Арсенал, пише 24 канал.

До теми В одній компанії з Голандом: українець потрапив до збірної чемпіонату АПЛ

Ударний старт від Арсеналу

Перед очною битвою "каноніри" випереджали мерсисайдців на один бал. Непрограш у цьому матчі гарантував би підопічним Артети "різдвяне чемпіонство". З перших хвилин на матч вийшов і українець Олександр Зінченко.

Лондонці активно почали гру і вже на п'ятій хвилині відкрили рахунок. Після подачі Едегора зі штрафного Магальяес головою пробив Аліссона. До та після цього Арсенал ще мав кілька непоганих моментів.

Втім ближче до середини першого тайму Ліверпуль перехопив ініціативу та зміг зрівняти рахунок. На жаль, частка вини у пропущеному голі лежить і на Зінченку.

Салах спокійно розібрався із українцем на фланзі, увійшов у майданчик та вразив ближній кут воріт Райї. Перед цим мерсисайдці могли і на пенальті розраховувати після гри рукою від Едегора у власному майданчику. Втім арбітр проігнорував цей момент.

Читайте також Суперліга проти УЄФА: що треба знати про революцію у футболі, яка може вбити Лігу чемпіонів

Фортуна на боці Арсеналу

Після перерви обидві команди періодично створювали небезпеку у чужих воріт. Ігрова перевага була на боці господарів, виривати три очки вони могли після виходу Александера-Арнольда сам-на-сам. Втім удар Трента прийшовся у поперечину.

Арсенал же намагався не відставати. Зінченко також завдав двох ударів, але один з них прийшовся вище воріт, а інший був заблокований. Зрештою "каноніри" встояли та взяли одне очко на "Енфілді".

Турнірне становище в АПЛ

Арсенал стає "різдвяним чемпіоном" 2023 року, набравши 40 балів

Ліверпуль та Астон Вілла відстаюють на одне очко, Тоттенхем – на чотири

також у шести балах позаду йде Манчестер Сіті, але підопічні Гвардіоли мають гру в запасі

свій наступний матч Арсенал проведе 28 грудня вдома проти Вест Хема

на Ліверпуль же очікує виїзд до Бернлі 26 грудня

цього сезону Олександр Зінченко провів 23 матчі в усіх турнірах, оформивши по одному голу та асисту

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Арсенал