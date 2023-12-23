У суботу, 23 грудня, в Англійській Прем'єр-Лізі пройде центральний матч 18 туру. Ліверпуль прийматиме на стадіоні "Енфілд" віцечемпіона Англії Арсенал. Початок – о 19:30 за київським часом.

До теми Битва за "різдвяне чемпіонство" в АПЛ: хто вийде переможцем у матчі Ліверпуль – Арсенал

Підопічні Мікеля Артети підійшло до горлового матчу на першій сходинці. Лондонці виграли 5 з 6 останніх зустрічей в чемпіонаті, а також вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів з першого місця.

Ліверпуль же на пару з Астон Віллою відстає від "канонірів" на один бал. Команда Юргена Клоппа лише раз програла в АПЛ, а також виграла свою групу в єврокубках, але в Лізі Європи.

Дивитися онлайн матч Ліверпуль – Арсенал в Україні можна буде на телеканалі Setanta Sports або ж на ОТТ-платформі компанії. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Арсенал. Тут також буде опублікований також відеоогляд всієї гри після закінчення.