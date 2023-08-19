З 24 по 27 серпня у словацькому Брезно-Осрбліє проходитиме літній чемпіонат світу з біатлону. Збірна України буде серед учасників цього змагання.

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Втім наша команда не буде представлена найсильнішим складом. Напередодні старту турніру проблеми зі здоров'ям з'явились у лідера команди Дмитра Підручного.

Український біатлоніст повідомив, що отримав перелом руки під час тренування. Спортсмен катався на велосипеді та погано приземлився під час падіння.

В результаті у Дмитра стався перелом в області ліктя на тому місці, де у нього вже була стара травма. Підручний вже переніс операцію. За прогнозами лікарів відновлення затягнеться на два місяці.

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Поки про можливу заміну Підручного не повідомлялось. Таким чином, склад збірної України на літній чемпіонат світу з біатлону виглядатиме наступним чином: