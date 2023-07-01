Андерс Бессеберг був першим керівником Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) від початку його заснування (1993 року). Однак його робота головою IBU була доволі неоднозначною.

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Захист росіян та хабарі до добра не доведе

Із посади норвежець пішов у 2018-му через корупційні скандали, зокрема приховував допінг-проби російських біатлоністів. У 2021-му році Бессеберга визнали винним у цій справі з представниками Росії.

А ще через два роки після тривалого розслідування колишньому главі IBU висунули кримінальні звинувачення.

Бессеберг займався корупцією протягом семи років (із 2011-го по 2018-й роки). Норвежець отримував забарі у вигляді дорогих годинників, мисливського відпочинку та нагород.

Сам Андерс відкидає усі звинувачення, називаючи це наклепом. Бессеберг запевнив, що не брав жодних хабарів та не приховував допінгові проби росіян, яких часто ловили на вживанні заборонених препаратів. Ніхто й сумнівався, що норвежець буде визнавати свою провину.

Якщо розслідування доведе його кримінальні звинувачення, то на Бессеберга чекає життя без свободи. Норвежця можуть посади у в'язниць на цілих 10 років.

Нагадаємо, що наступником норвежця на посаді президента IBU у 2018-му році став швед Оле Далін, який неодноразово висловлював свою солідарність із Україною. Він заявляв, що росіян та білорусів не буде на змаганнях, коли в Україні триває війна.