Українець став найдорожчим трансфером Брюгге, але взагалі не виправдав очікувань. Роман Яремчук провалив своє повернення у Бельгію після невдалого вояжу у лісабонську Бенфіку.
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Хитке майбутнє українського форварда у Бельгії
Український форвард став жертвою хейту уболівальників по ходу минулого сезону. Фанати клубу вимагали позбутись Яремчука.
Колишній тренер бельгійських клубів Франкі Дьюрі поділився своїми думками щодо майбутнього українського футболіста у Брюгге.
Зараз Дейла намагається вселити впевненість у Яремчука. Тепер форвард має показати себе під час передсезонки. Якщо він не скористається шансом зараз, і виникнуть сумніви, то, можливо, буде розглянуто трансфер. Він отримував довіру від усіх минулих тренерів, але втрачав усі можливості,
– сказав Дьюрі.
Останні матчі чемпіонату Роман пропускав через хворобу. Однак блогер та відомий футбольний коментатор Віктор Вацко повідомляв, що у Яремчука є конфлікт зі спортивним директором бельгійського клубу.
Невдале повернення Яремчука у Бельгію
- Наприкінці серпня 2022 року Роман Яремчук повернувся у Бельгію, підписавши контракт із Брюгге.
- Із 2017-го по кінець липня 2021-го українець виступав у цьому європейському чемпіонаті за Гент т дуже добре зарекомендував себе, чим привернув увагу "орлів".
- Контракт форварда з Брюгге розрахований до кінця червня 2026 року. Однак футболіст може покинути команду значно раніше через свою непереконливу гру.
- 8 липня на тренувальних зборах Брюгге Яремчук перервав свою безгольову серію. Роман забив у ворота Беєрсхорта. Це був перший гол українця за останні 8 місяців. Востаннє форвард Брюгге забивав ще 19 жовтня 2022 року у матчі з Сент-Трюйденом.
- У футболці Брюгге Яремчук провів 27 поєдинків – 2 голи та 3 асисти.