Українець став найдорожчим трансфером Брюгге, але взагалі не виправдав очікувань. Роман Яремчук провалив своє повернення у Бельгію після невдалого вояжу у лісабонську Бенфіку.

Зараз Дейла намагається вселити впевненість у Яремчука. Тепер форвард має показати себе під час передсезонки. Якщо він не скористається шансом зараз, і виникнуть сумніви, то, можливо, буде розглянуто трансфер. Він отримував довіру від усіх минулих тренерів, але втрачав усі можливості,

– сказав Дьюрі.

Останні матчі чемпіонату Роман пропускав через хворобу. Однак блогер та відомий футбольний коментатор Віктор Вацко повідомляв, що у Яремчука є конфлікт зі спортивним директором бельгійського клубу.

Невдале повернення Яремчука у Бельгію