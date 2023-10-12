Поставив крапку: чи погодиться Мессі на оренду в інший клуб заради грошей та ігрової практики

Останніми днями з'явилось все більше чуток навколо Ліонеля Мессі та його ймовірної оренди у Саудівську Аравію. Капітан Інтер Маямі розставив усі крапки над "і".

Чутки про можливу оренду Ліонеля Мессі у період паузи в МЛС, так і залишаться словами у виданнях. Аргентинець не розглядає жодних варіантів зі своєю орендою в інший клуб. Усі думки Лео пов'язані виключно із Інтер Маямі та збірною Аргентини.

Цікаво Принциповий суперник із Реала: Мессі назвав несподівану зірку, яку хоче бачити у Маямі

Лео не планує переходити в інший клуб

Тому неназваному клубу із Саудівської Аравії та Барселоні не вдасться зазіхнути на володаря семи "Золотих м'ячів".

Слід відзначити, що Інтер втратив усі шанси на плей-офф, адже після 32-х зіграних матчів клуб Девіда Бекхема йде лише на передостанньому 14-му місці у турнірній таблиці МЛС. Інтеру, який набрав 33 бали, залишилось зіграти лише два поєдинки проти Шарлотт (19-го та 22-го жовтня). Більшість із цих очок клуб набрав після оформлення зіркових трансферів Мессі, Жорді Альби та Серхіо Бускетса.

Новий сезон МЛС стартує у лютому нового 2024 року.

Цікаво, що Інтер Маямі не є останнім клубом у планах Мессі. Ліонель планує закінчити із футболом у рідній Аргентині.

Кар'єра Ліонеля Мессі за океаном