"Аргентинський чарівник" попросив керівництво Інтера підписати ще одного футбольного старожила, який ще може "втерти носа" молодому поколінню. Мова йде про 38-річного хорватського півзахисника Реала Луку Модріча.

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Несподіваний вибір від Лео

І прохання Мессі може втілитись у реальність. Адже бачити в Інтері хорвата хоче ще й президент клубу Девід Бекхем. Останній нещодавно провів свою вечерю якраз у компанії лідера мадридської команди.

Наразі усі думки Луки із "Королівським клубом", у якому отримує все менше ігрового часу. Цей фактор може стати ключовим у майбутньому Модріча у Мадриді, де виступає ще з 2012 року. Зменшення практики може змусити хорватського півзахисника покинути Реал вже по закінченню поточного сезону-2023/2024.

Контракт Модріча з "вершковими" спливає якраз вкінці поточного сезону, у якому взяв участь у 7 матчах іспанського гранда. Поки що хорват не відзначався результативними діями.

Натомість Реал у 8 турах Ла Ліги набрав 21 бал та заслужено лідирує у турнірній таблиці.

Схоже, що у Сергія Кривцова може бути черговий зірковий партнер по команді. У центрі поля в Інтері вже є одна зірка – колишній капітан Барселони Серхіо Бускетс.

До слова. У крайньому матчі Інтер Маямі розписав нічию 1:1 із Нью-Йорк Сіті. Мессі відновлюється від травми, тренерський штаб вирішив поберегти свого лідера та капітана.

Нагадаємо, що сам Лео перебрався в Інтер Маямі у липні 2023-го, підписавши контракт до кінця 2025 року. У футболці американського клубу провів вже 12 поєдинків – 11 голів і 5 асистів.