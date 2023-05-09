Ще не всі гроші заробив: Мессі спокушають в Саудівську Аравію фантастичним гонораром – ЗМІ

Схоже, що переїзд форварда ПСЖ Ліонеля Мессі до Саудівської Аравії майже вирішена справа. Лише божевільний не погодиться на запропоновані умови.

Своєю несанкціонованою поїздкою на вихідні до Саудівської Аравії Ліонель Мессі остаточно спалив за собою мости. Французький ПСЖ теж не планує затримувати зіркового ветерана у своєму складі.

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Казковий контракт Мессі

Втім, аргентинський суперфорвард не довго сумуватиме за Парижем. Для Мессі вже приготували неймовірний контракт на Близькому Сході. Французьке видання L’Equipe оприлюднило подробиці перемовин зірки з чинним чемпіоном Саудівської Аравії Аль-Хілялем.

За інформацією джерела, сторони вже досягнули усної згоди. Аргентинцю запропонували контракт за схемою 2+1 із зарплатою у 600 мільйонів євро на рік. Угода включає різноманітні бонуси та комерційні виплати. Залишилося узгодити останні деталі співпраці та поставити підпис під контрактом.

Таким чином, Ліонель Мессі може знову опинитися в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду, який виступає за саудівський Аль-Наср. До речі, зарплата португальця тричі скромніша за ймовірний контракт Мессі. Раніше повідомлялося, що CR7 отримує 200 мільйонів євро на рік. Як переживе таку несправедливість гоноровий Крішті, залишається лише здогадуватись.

Зазначимо, що Мессі також має варіант продовження кар'єри в Європі. Іспанська Барселона мріє повернути легенду клубу. Але в такому випадку Лео доведеться піти на суттєве зниження зарплати.

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