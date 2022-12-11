Мессі пропустив тренування Аргентини після виходу у півфінал ЧС-2022

Аргентина стала однією з півфіналістів ЧС-2022, який відбувається у Катарі. В 1/4 фіналу команд на чолі з Ліонелем Мессі ледь обіграла Нідерланди.

Лише за підсумками серії пенальті Аргентина змогла пробитись в 1/2 фіналу Мундіалю у Катарі. Ліонель Мессі відзначився із двох пенальті. Спершу Лео реалізував 11-метровий на 73-й хвилині, забивши рахунок 0:2 на користь своєї команди. А вже у серії пенальті нападник ПСЖ не схибив, забившив перший гол Аргентини у цій футбольній фортуні.

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Несподівана відсутність Лео

Основний та додатковий час матчу закінчився з рахунком 2:2, а серія пенальті – 3:4 на користь аргентинців.

Після поєдинку на тріумфаторів зустрічі чекало відновлювальне тренування. Однак його чомусь пропустив Мессі, який відіграв проти Нідерландів усі 120 хвилин.

Наразі невідома причина такої відсутності Лео у тренувальному процесі команди.

На ЧС-2022 Мессі брав участь в усіх матчах Аргентини, у яких жодного разу не виходив на заміну чи був замінений по ходу зустрічі. За зіграний час відзначився майже в усіх протистояннях – 4 голи та 2 асисти. Не забивав лише збірній Польщі.

Наступний матч підопічні Ліонеля Скалоні зіграють 13 грудня. У півфіналі ЧС-2022 аргентинці зустрінуться з Хорватією, яка сенсаційно вибила з Мундіалю Бразилію, але також за підсумками серії пенальті.