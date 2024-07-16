Сподіваюся, скоро зможу вийти на поле, – Мессі прокоментував свою травму
Джерело:Інстаграм Ліонеля Мессі
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу команди у фіналі Копа Америка-2024. Зокрема він висловився щодо отриманої травми.
У понеділок, 15 липня, відбувся фінал Копа Америка-2024, де збірна Аргентини здобула перемогу. Однак під час матчу Ліонель Мессі отримав серйозну травму.
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Коментар Мессі щодо травми
Легендарний футболіст подякував усім за привітання.
Зі мною все гаразд, дякувати Богу, і сподіваюся, що скоро зможу знову вийти на поле і насолоджуватися тим, що люблю найбільше. Я дуже щасливий, особливо тому, що ми досягли нашої мети. Ді Марія залишає нас, але з ще одним кубком. Ветерани, такі як Анхель, Отаменді та я, пережили це з особливим хвилюванням разом з іншими партнерами, які вже провели кілька турнірів та додали свій досвід, а також з молодою командою, яка викладається на повну у кожній грі,
– зазначив Мессі.
Відзначимо, що у 2024 році Аргентина вдруге стала володаркою Кубка Америки.