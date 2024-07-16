У понеділок, 15 липня, відбувся фінал Копа Америка-2024, де збірна Аргентини здобула перемогу. Однак під час матчу Ліонель Мессі отримав серйозну травму.

Читайте також Усіх перехитрив: в Естонії футболіст забив шалений гол з центра поля після свистка арбітра

Коментар Мессі щодо травми

Легендарний футболіст подякував усім за привітання.

Зі мною все гаразд, дякувати Богу, і сподіваюся, що скоро зможу знову вийти на поле і насолоджуватися тим, що люблю найбільше. Я дуже щасливий, особливо тому, що ми досягли нашої мети. Ді Марія залишає нас, але з ще одним кубком. Ветерани, такі як Анхель, Отаменді та я, пережили це з особливим хвилюванням разом з іншими партнерами, які вже провели кілька турнірів та додали свій досвід, а також з молодою командою, яка викладається на повну у кожній грі,

– зазначив Мессі.

Довідка. На Копа Америка-2024 Ліонель Мессі зіграв 5 матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем та однією результативною передачею.

Відзначимо, що у 2024 році Аргентина вдруге стала володаркою Кубка Америки.