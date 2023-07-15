В компанію до Кривцова: Мессі офіційно став гравцем американського Інтер Маямі

Аргентинський форвард Ліонель Мессі продовжить кар'єру в американській MLS. Зірка світового футболу підписав контракт з Інтер Маямі.

Легендарний нападник Ліонель Мессі офіційно став гравцем американського клубу Інтер Маямі. Аргентинець буде одноклубником українського захисника Сергія Кривцова.

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Мессі підписав контракт з клубом Девіда Бекхема строком до літа 2025 року. Аргентинець дістався Інтер Маямі абсолютно бесплатно. На початку червня Лео залишив французький ПСЖ на правах вільного агента.

На зіркового футболіста претендували кілька клубів. Саудівський Аль-Хіляль запропонував Мессі космічну зарплату в 1 мільярд євро на рік. Також мріяли повернути свою легенду каталонці. Проте аргентинець обрав для себе інший варіант продовження кар'єри.

Що відомо про новий клуб Мессі