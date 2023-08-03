Уже в первые 10 минут хозяева открыли счет в матче. Лионель Месси стал адресатом красивого заброса в штрафную от Тейлора, Лео первым касанием принял мяч на грудь, а вторым пробил по воротам Орландо. У голкипера соперника не было шансов потянуть этот выстрел – 1:0 в пользу Интер Майами, пишет 24 Канал.

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5 голов в 3 матчах от Месси

Ведер первого гола Месси

Однако радость болельщиков Интера длилась 10 минут, пока Орландо не сравнял счет. Две единицы на табло сменились только во втором тайме, когда Мартинес реализовал пенальти и снова вывел хозяев вперед 2:1.

На 72-й минуте Месси увеличил преимущество хозяев из Майами. Лионель приступил к голевой атаке в центре поля, отдал на фланг. Тогда был заброс в штрафную на Мартинеса, но тот не стал бить, а мастерски отдал на Лео. Месси ничего не оставалось, как расстрелять ворота соперника – 3:1.

Видео дубля Месси

Месси забил уже 5 голов в трех матчах за Интер Майами. Безумная результативность после не лучшего периода во французском ПСЖ.

До финального свистка счет больше не менялся. Это уже третья победа для клуба после перехода Месси. Интер Майами шагает в 1/8 финала Кубка лиг, где сыграет против Далласа (6 августа).

Отметим, что Месси, Серхио Бускетс и Сергей Кривцов провели полный поединок. На 64-й минуте на поле появился бывший защитник Барселоны Жорди Альба, впервые сыгравший за новый клуб. Это воссоединение бывших каталонцев в Майами.

Также в Интер сватают звездного уругвайца Луиса Суареса.