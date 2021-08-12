Мессі та Мбаппе вперше зустрілися у ПСЖ: фото

12 серпня 2021 , 17:10
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Джерело:

інстаграм Мбаппе

Ліонель Мессі після того, як підписав контракт з ПСЖ, приступив до тренувань у французькому клубі. Аргентинець почав зі знайомства з новими партнерами.

Перше тренування Мессі у ПСЖ

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе опублікував у своєму інстаграмі фотографії з 34-річним Мессі.

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"Ласкаво просимо до Парижа, Лео", – написав 22-річний Мбаппе в інстаграмі. Допис уже зібрав понад 4 мільйони вподобань.


Мессі та Мбаппе / Фото instagram.com/k.mbappe


Мессі та Мбаппе / Фото instagram.com/k.mbappe

  • До переходу в Барселону Мессі не тренувався цілий місяць. Аргентинський футболіст 12 серпня нарешті провів перше тренування у новому клубі.
Мессі  став гравцем ПСЖ ввечері 10 серпня, підписавши контракт на 2 роки. У новому клубі аргентинець  буде грати під 30 номером. За 2 роки у Франції Мессі заробить близько 120 мільйонів євро.
Автор: Михайло Гема