Ліон орендував одного з лідерів Шахтаря Тете

Донецький Шахтар відпустив в оренду у Ліон бразильського легіонера Тете. Правий вінгер виступати за французів до кінця сезону-2021/2022.

Новий виклик у житті бразильця

31 березня французький клуб офіційно оголосив про оренду Тете. Ліон підсилив атакувальну лінію команди.

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Новий клуб Тете несподівано йде далеко у чемпіонаті Франції – 10-те місце. Ліон за 29 турів заробив лише 29 очок.

У Тете є дійсний контракт із Шахтарем, який розрахований до кінця грудня 2023-го. Однак у ЗМІ з'явилась інформація, що французи матимуть нагоду викупити угоду футболіста, якщо він вразить керівництво та тренерський штаб. Але такі чутки поки не підтвердили у Ліоні.

Кар'єра Тете у Шахтарі

У березні 2022 року бразилець поставив свій підпис під контрактом із "гірниками".

За цей час встиг зіграти за донеччан у 28 матчах, у яких наколотив 10 голів та зробив 2 асисти.

Першу частину сезону донецький клуб закінчив на вершині турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи найближчого конкурента, яким є Динамо, на два очки.