Може поповнити ряди українців у Вест Хемі
"Молотобійці" серйозно налаштовані підсилити свій склад фланговим захисником МанСіті. Ініціатором такого потенційного переходу є сам головний тренер Вест Хема Девід Моєс.
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Олександр Зінченко може стати одноклубником іншого лідера збірної України Андрія Ярмоленка. Вест Хему до снаги переманити у свою команду Зічненка, адже у складі "містян" українець не отримує стабільної ігрової практики.
Влітку "молотобійці" вже робили перші спроби оформити трансфер Зінченка.
Манчестер Сіті після 29 турів лідирує в АПЛ, маючи у своєму активі 70 очок. "Містяни" випереджають найближчого конкурента, яким є Ліверпуль, лише на один пункт.
Вест Хем із 48 очками після 30-ти матчів замикає топ-7 таблиці англійської першості.
Кар'єра Зінченка у Манчестер Сіті
- 25-річний лівий захисник виступає за "містян" із 2017 року.
- У сезоні-2021/2022 Зінченко відіграв за МанСіті 18 матчів, у яких зробив 2 гольові передачі.