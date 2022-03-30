Може поповнити ряди українців у Вест Хемі

"Молотобійці" серйозно налаштовані підсилити свій склад фланговим захисником МанСіті. Ініціатором такого потенційного переходу є сам головний тренер Вест Хема Девід Моєс.

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Олександр Зінченко може стати одноклубником іншого лідера збірної України Андрія Ярмоленка. Вест Хему до снаги переманити у свою команду Зічненка, адже у складі "містян" українець не отримує стабільної ігрової практики.

Влітку "молотобійці" вже робили перші спроби оформити трансфер Зінченка.

Деталі. Контракт Зінченка з МанСіті розрахований до 30 червня 2024 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 25 мільйонів євро.

Манчестер Сіті після 29 турів лідирує в АПЛ, маючи у своєму активі 70 очок. "Містяни" випереджають найближчого конкурента, яким є Ліверпуль, лише на один пункт.

Вест Хем із 48 очками після 30-ти матчів замикає топ-7 таблиці англійської першості.

Кар'єра Зінченка у Манчестер Сіті