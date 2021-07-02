Рішення лікарів

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів про те, що лікарі збірної України та київського Динамо не дозволили Артему Бєсєдіну полетіти у столицю Італії на матч Євро-2020 у ролі глядача.

До теми Гідний вчинок: травмованому Бєсєдіну хочуть організувати поїздку на матч Україна – Англія

Лікарі збірної і Динамо не дозволяють зараз виліт Бесєдіна до команди. Ми йому таку можливість дали, щоб він поїхав разом з дружиною у Рим і підтримував на трибуні нашу збірну. На жаль, лікарі Динамо та збірної заборонили такий переліт,

– сказав Павелко.

Зараз Артем буде проходити реабілітацію. Глава УАФ побажав футболісту швидкого одужання та якомога швидше повернутись на футбольне поле. Він зазначив, що перемога над Швецією була присвячена саме травмованому Бєсєдіну. У грі проти англійців команда Андрія Шевченка гратиме для українських уболівальників та особисто для Артема.

Це історичний матч. Наша збірна вперше вийшла з групи. Вперше вийшли в 1/4 фіналу. Сподіваюся, що це буде продовжуватися, це вперше в історії. Дуже важливо, щоб такі емоції запам'яталися нашим уболівальникам,

– відповів Павелко.

Чвертьфінальний матч Євро-2020 Україна – Англія відбудеться у суботу, 3 липня, у італійському Римі. Початок зустрічі о 22:00. Поєдинок судитиме німецький арбітр Фелікс Брих.

Нагадаємо, що УАФ хотіла організувати поїздку Бєсєдіна та його дружини на матч України проти Англії у Римі, щоб Артем був поруч з командою. Але усе залежало від рішення лікарів.

Жахлива травма Бєсєдіна у матчі зі Швецією

Артем Бєсєдін вийшов на футбольне поле у грі проти шведів лише у першому додатковому таймі, замінивши на вістрі атаки Романа Яремчука. Однак не довго пробув динамівець на полі – менше десяти хвилин.

У середині 15-хвилинного тайму український нападник у боротьбі із захисником збірної Швеції отримав моторошну травму. Бєсєдін у боротьбі намагався першим дотягнутись до м'яча, у той момент Даніельсон хотів зіграти на випередження, але замість зіграти у м'яч влетів прямою ногою шипами у ногу Артема.

Форвард української команди лише за допомогою медиків покинув поле та взагалі не став на ногу, до його коліна був замотаний лід. Спершу кривдник Бєсєдіна побачив перед собою лише жовту картку. Але італійський арбітр вирішив сам переглянути відеоповтор. Після допомоги VAR суддя вилучив шведа з поля.

Цікаво! Коли Бєсєдін лежав на газоні він активно показував своїм партнерам по команді, щоб ті продовжували битись наче леви та вирвали перемогу у шведів.