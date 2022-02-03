Лікарі мене гальмують, – Роджер Федерер розповів, коли повернеться на корт
Джерело:твітер Christopher Clarey
Один з найтитулованіших тенісистів світу Роджер Федерер розповів про відновлення після операції на коліні. Швейцарець не виступає з липня 2021 року.
Федереру заборонено бігати
Після поразки в 1/4 фіналу на Вімблдоні-2021 Федерер погодився на чергову операцію на коліні. Через це тенісист достроково закінчив попередній сезон і вдруге поспіль пропустив Australian Open.
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Федерер розповів, що якась визначеність щодо його повернення на корт з'явиться ближче до квітня, коли буде зрозуміло, у якому стані його тіло.
Поки що мені не дозволяли ні біг, ні сильні навантаження на кшталт стрибків та ривків. Тож треба буде подивитися, як тіло відреагує, коли дозволять, – сподіваюся, це станеться за декілька тижнів,
– сказав швейцарець.
Він розповів, що для повернення на корт йому потрібно витримати навантаження.
"Так що видніше буде у квітні – травні. Але я, як і раніше, мотивований, роблю все, що мені дозволяють. Працюю настільки інтенсивно, як мені дозволяють. Тож загалом усе гаразд, хоч процес і трохи затягнувся. Мені хотілося б робити більше, але лікарі та решта трохи мене гальмують", – резюмував Роджер.
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Що відомо про травму Федерера
- Володар 20 титулів Гренд Слем Федерер травмувався на Australian Open у 2019 році й попри травму зіграв у півфіналі проти Новака Джоковича.
- Після турніру в Мельбурні він переніс дві операції, через що у 2020 році перше з 1998-го пропустив Australian Open.
- Повернення Роджера на корт відбулося у 2021 році. Йому вдалося дійти до чвертьфіналів Ролан Гаррос та Вімблдону.
- Після трав'яного сезону Федереру втретє зробили операцію.