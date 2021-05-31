Динамо може потрапити у 3 кошик під час жеребкування Ліги чемпіонів: потенційні суперники

31 травня 2021 , 10:27
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Джерело:

1927.kiev.ua

Динамо напряму вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Київський клуб автоматично потрапив у четвертий кошик під час жеребкування. Однак є умова, при якій Динамо може піднятися у третій.

Потенційні суперники Динамо

Для того, щоб Динамо підвищилося у сітці посіву, у кваліфікаційному раунді повинні вилетіти дві команди з трьох – Зальцбург, Бенфіка або Шахтар. Інакше Динамо залишиться у 4 кошику.

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Останній раунд кваліфікації відбудеться 17/18 та 24/25 серпня. Тоді остаточно стане відомо, які команди зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Наразі участь у груповому етапі собі гарантували 26 клубів. Ще 6 путівок розіграють у кваліфікації.

Динамо точно не потрапить до першого або другого кошика, які вже сформовані. Таким чином, Динамо вже знає потенційних суперників.

Кошик 1

  • Атлетіко
  • Манчестер Сіті
  • Баварія
  • Лілль
  • Інтер
  • Спортінг
  • Челсі
  • Вільярреал

Кошик 2

  • Реал
  • Барселона
  • Ювентус
  • ПСЖ
  • Ліверпуль
  • Севілья
  • Манчестер Юнайтед
  • Боруссія Дортмунд

У залежності від того, в якому кошику буде Динамо, визначиться третій суперник киян.

Потенційні суперники Динамо з 3 або 4 кошику

  • Бешикташ
  • Аякс
  • Порту
  • Вольфсбург
  • Лейпциг
  • Аталанта
  • Мілан
  • Брюгге
  • Зеніт

Динамо точно не зіграє проти російського Зеніту. Українські та російські клуби розводять у єврокубках.

Автор: Михайло Гема