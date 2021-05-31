Динамо може потрапити у 3 кошик під час жеребкування Ліги чемпіонів: потенційні суперники

Динамо напряму вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Київський клуб автоматично потрапив у четвертий кошик під час жеребкування. Однак є умова, при якій Динамо може піднятися у третій.

Потенційні суперники Динамо

Для того, щоб Динамо підвищилося у сітці посіву, у кваліфікаційному раунді повинні вилетіти дві команди з трьох – Зальцбург, Бенфіка або Шахтар. Інакше Динамо залишиться у 4 кошику.

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Останній раунд кваліфікації відбудеться 17/18 та 24/25 серпня. Тоді остаточно стане відомо, які команди зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Наразі участь у груповому етапі собі гарантували 26 клубів. Ще 6 путівок розіграють у кваліфікації.

Динамо точно не потрапить до першого або другого кошика, які вже сформовані. Таким чином, Динамо вже знає потенційних суперників.

Кошик 1

Атлетіко

Манчестер Сіті

Баварія

Лілль

Інтер

Спортінг

Челсі

Вільярреал

Кошик 2

Реал

Барселона

Ювентус

ПСЖ

Ліверпуль

Севілья

Манчестер Юнайтед

Боруссія Дортмунд

У залежності від того, в якому кошику буде Динамо, визначиться третій суперник киян.

Потенційні суперники Динамо з 3 або 4 кошику

Бешикташ

Аякс

Порту

Вольфсбург

Лейпциг

Аталанта

Мілан

Брюгге

Зеніт

Динамо точно не зіграє проти російського Зеніту. Українські та російські клуби розводять у єврокубках.