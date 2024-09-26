Фіаско Динамо, втрата Манчестер Юнайтед і багато голів: всі результати Ліги Європи за 25 вересня

У другому за рангом єврокубку стартувала основна частина розіграшу 2024-2025. Україну в цьому турнірі представить лише київське Динамо, на яке чекатиме вісім різних суперників.

В Лізі Європи 2024-2025 стартував основний раунд. На відміну від минулих сезонів команди не розподіляються на групи, а змагаються в одній великій таблиці на 36 клубів, повідомляє 24 Канал.

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Провальний старт Динамо

У середу, 25 вересня, пройшли перші дев'ять матчів першого туру. Серед них була і гра за участю єдиного представника України – київського Динамо.

Команда Олександра Шовковського "приймала" у Гамбурзі Лаціо. Попри моментами непогану гру Динамо без шансів поступилось римлянам, пропустивши тричі ще до перерви.

Центральною битвою дня можна назвати матч між Ніццою та Реал Сосьєдадом. Команди обмінялись голами перед перервою та розписали нічию. Також свій перший матч відіграв і один із фаворитів змагання Манчестер Юнайтед.

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Підопічні тен Хага вдома впустили перемогу над Твенте – 1:2. А ось інший претендент на трофей Порту здивував у Норвегії, поступившись Буде-Глімту. Відіграли свої матчі ще три майбутні суперники Динамо.

Галатасарай на класі здолав ПАОК з Тайсоном і Кендзьорою. А ось Хоффенхайм був близьким до поразки від Мідтьюлланда, але врятувався на останній хвилині. Натомість Ференцварош був безсилим проти Андерлехта.

Всі результати Ліги Європи за 25 вересня: