Вболівальники Лаціо відомі своїми витівками не тільки в Італії, де певний час всі їх боялись, а й поза межами Батьківщини. Напередодні гри із Динамо правоохоронці затримали 50 фанатів "орлів" у Гамбурзі, про це повідомляє NDR.

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Італійські хулігани підготувались до матчу

Повідомляють про те, що фанати "капітолійців" були одягнені у темний одяг та намагалися втекти від поліцейських, але їх затримали. Під час огляду у них було знайдено та вилучено ножі та молотки для відбивання м'яса.

У підсумку німецькі правоохоронні органи заборонили вболівальникам вхід на стадіон. Правопорушники не зможуть потрапити на арену, де сьогодні між собою зіграє Динамо та Лаціо у межах першого туру Ліги Європи сезону-2024/2025.

Цікаво. У 2017 році ультрас "орлів" залишили на трибуні вболівальників Роми антисемітські графіті та зображення єврейської дівчинки Анни Франк у футболці "вовків", яка у своєму щоденнику описувала гоніння зі сторони нацистів під час Другої світової війни.

Нагадаємо, що підопічні Олександра Шовковського гратимуть "домашні" єврокубкові матчі на "Імтех Арені" у Гамбурзі. Протистояння "біло-синіх" та "орлів" відбудеться 25 вересня, о 22:00 за київським часом.