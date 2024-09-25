Динамо – Лаціо 0:3

Голи: Діа, 5, 35, Деле-Башіру, 34

Вилучення: Брагару, 72 – Нослін, 82

У середу, 25 вересня, у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон" відбувся матч 1-го туру Ліги Європи між Динамо та Лаціо. Це була перша гра киян в оновленому турнірі, пише 24 Канал.

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Холодний душ для Динамо

Через кадрові проблеми головний тренер Динамо Олександр Шовковський випустив пару центральних захисників Себальйос – Михавко. Незіграність та позиційні помилки оборонців киян одразу відобразилися на табло стадіону.

Вже на 3-й хвилині зустрічі римляни повели в рахунку. Сенегальський форвард "орлів" Булай Діа отримав пас у штрафному майданчику та відправив м'яч до сітки воріт Бущана.

На 18-й хвилині Шовковський змушений робити першу заміну. Через травму сів на лаву Себальйос, а на полі з'явився Біловар. Проте вихід 23-річного захисника не додав надійності.

Протягом двох хвилин кияни пропустили ще двічі. Спочатку Деле-Башіру подвоїв рахунок, а згодом Діа зробив його непристойним.

Наприкінці першого тайму Ярмоленко мав можливість забити гол у роздягальню. Досвідчений вінгер пробив в один дотик з меж штрафного майданчика, але м'яч після удару відбив голкіпер "орлів".

Закономірна поразка киян

У другому таймі динамівці намагалися врятувати гру. Однак гравці Лаціо завдяки високому пресингу гасили усі спроби киян.

На 72-й хвилині Динамо залишилося у меншості. Після перегляду ВАР арбітр запалив червоне світло перед Брагару.

Через 10 хвилин склади знову стали рівними. Суддя дав червону картку Носліну за небезпечний підкат.

Наприкінці основного часу запам'ятався удар зі штрафного у виконанні Андрієвського. Однак голкіпер Лаціо Іван Проведель відбив удар. До фінального свистка цифри на табло "Фолькспаркштадіон" не змінилися.

У підсумку поєдинок у Гамбурзі завершився поразкою Динамо з рахунком 0:3. Кияни невдало розпочали свій виступ в турнірі.

У наступному турі Ліги Європи підопічні Олександра Шовковського зустрінуться з німецьким Хоффенхаймом.