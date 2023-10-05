Результати 2 туру Ліги Європи 2023-2024: драма Брайтона, розгром від Роми та приниження українця

Європейські клуби продовжують боротьбу за другий за рангом єврокубок. Вашій увазі - усі результати та відеоогляди матчів другого матчдея змагання.

У четвер, 5 жовтня, в Лізі Європи 2023-2024 відбулись матчі другого туру групової стадії, пише 24 канал. Вашій увазі – всі результати ігрового дня.

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Центральні ігри дня

Тур пройшов без серйозних сенсацій. У одній із центральних ігор Брайтон влаштував камбек у грі з Марселем, вирвавши нічию з 0:2. Інші ж представники Англії перемогли – Вест Хем був сильнішим за Фрайбург, а Ліверпуль здолав бельгійський Юніон з рахунком 2:0.

Великими розгромами відзначились Рома та Славія. Команда Жозе Моуріньо забила чотири "сухих" м'ячі Серветту (Швейцарія). У свою чергу чехи рознесли Шериф (6:0). Прикро, що ці шість голів пропустив український воротар молдаванів Максим Коваль.

Як виступили українці

Також ще двоє українців невдало відіграли свої матчі у Лізі Європи. Ракув мінімально поступився австрійському Штурму і продовжує йти без очок. За поляків 75 хвилин відіграв Владислав Кочергін.

Так само програв свій матч і Максим Таловєров, який вийшов з перших хвилин у складі ЛАСКа. Австрійці мінімально поступились на виїзді французькій Тулузі.

Група А

Фрайбург – Вест Хем 1:2 (Саллаї, 49 – Пакета, 8, Агер, 66)

Бачка-Топола – Олімпіакос 2:2 (Джаковац, 63, Пантович, 90 – Масурас, 16, Поденсе, 57)

Група B

Марсель – Брайтон 2:2 (Мбемба, 19, Верету, 20 – Гросс, 54, Жоау Педру, 88 (пен))

АЕК Афіни – Аякс 1:1 (Віда, 75 – Бергвейн, 30 (пен))

Група C

Бетіс – Спарта 2:1 (Діау, 9, Іско, 79 – Бірманчевич, 3)

Аріс Лімассол – Рейнджерс 2:1 (Мукету-Мусунда, 9, Бабічка, 59 – Сіма, 70)

Група D

Спортінг – Аталанта 1:2 (Дьокереш, 76 – Скальвіні, 33, Руджері, 43)

Ракув – Штурм 0:1 (Вік, 24)

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Група E

Ліверпуль – Юніон Сен-Жиллуаз 2:0 (Гравенберх, 44, Жота, 90+2)

Тулуза – ЛАСК 1:0 (Суасо, 31)

Група F

Вільярреал – Ренн 1:0 (Серлот, 36)

Маккабі Хайфа – Панатінаїкос 0:0

Група G

Рома – Серветт 4:0 (Лукаку, 21, Белотті, 46, 59, Пеллегріні, 52)

Славія – Шериф 6:0 (Хітіл, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39 (аг), Шранц, 47, Доудєра, 58)

Група H

Мельде – Баєр 1:2 (Брейвік, 87 – Фрімпонг, 14, Телла, 18