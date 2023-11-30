Успіх Кочергіна, прохід Брайтона і Ренна, розгром Олімпіакоса: всі результати 5 туру Ліги Європи

30 листопада 2023, 21:55
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Фрайбург знищив греків, а команда Роберто Де Дзербі вийшла в плей-оф. Вашій увазі - всі результати в Лізі Європи від 30 листопада.

У четвер, 30 листопада, в Лізі Європи проходять матчі 5 туру групової стадії сезону 2023-2024. Ще минулого туру достроково у плей-оф вийшли Аталанта і Баєр, пише 24 канал.

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Участь у матчах ЛЄ приймуть троє українців. Першим на поле вийшов Владислав Кочергін у складі польського Ракува, який бореться за перехід у плей-оф Ліги конференцій.

В бою із прямим конкурентом Штурмом полякам необхідна була перемога і вони змогли її вирвати під кінець зустрічі завдяки голу Єбоа. Ракув наздогнав у таблиці австрійців, але поступається їм за різницею м'ячів. В останньому турі поляки прийматимуть Аталанту.

На вечірній слот заплановані матчі за участю Максима Таловєрова та Максима Коваля. Перший у складі ЛАСКа зіграє проти Ліверпуля, а другий гратиме за Шериф проти Славії.

З інших результатів раннього слоту варто виділити розгромну перемогу Фрайбурга над Олімпіакосом, яка вивела німців разом із Вест Хемом у плей-оф. Також вже забезпечили собі прохід далі Брайтон та дві французькі команди – Марсель і Ренн.

Група А

  • Фрайбург – Олімпіакос 5:0 (Грегоріч, 3, 8, 36, Сілділья, 42, Доан, 77)
  • Бачка-Топола – Вест Хем 0:1 (Соучек, 89)

Група B

  • АЕК – Брайтон 0:1 (Жоау Педру, 55 (пен))
  • Марсель – Аякс

Група C

  • Спарта – Бетіс 1:0 (Гараслін, 54)
  • Рейнджерс – Аріс

Група D

  • Аталанта – Спортінг 1:1 (Скамакка, 23 – Едвардс, 56)
  • Штурм – Ракув 0:1 (Єбоа, 81)

Група E

  • Ліверпуль – ЛАСК
  • Тулуза – Уніон Сен-Жиллуаз

Група F

  • Маккабі Хайфа – Ренн 0:3 (Терр'є, 29, Гуїрі, 47, Рідер, 90+3)
  • Вільярреал – Панатінаїкос

Група G

  • Серветт – Рома
  • Шериф – Славія

Група H

  • Хеккен – Баєр
  • Мельде – Карабах
Автор: Анатолій Дерека