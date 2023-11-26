Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола і нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс після матчу команд у 13-му турі Англійської Прем'єр-ліги, який завершився внічию 1:1, конфліктували після фінального свистка, пише 24 Канал.

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Що сталося після матчу

Уругваєць підійшов до тренера "містян" і щось йому висловив, після чого вони почали емоційну суперечку. Наставнику Ліверпуля Юргену Клоппу довелося силою відвести підопічного в роздягальню.

На пресконференції у Гвардіоли запитали про те, що трапилося, але іспанський фахівець відповідати не став.

Відео сутички

"Що сталося? Нічого", – заявив Жузем.

Зазначимо, що команди зіграли внічию 1:1, на гол Ерлінга Холанда відповів Трент Александер-Арнольд.

Зверніть увагу! Манчестер Сіті, маючи 29 очок, посідає друге місце в таблиці АПЛ. Ліверпуль із 28 пунктами йде третім.