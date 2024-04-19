Виліт Ліверпуля та Трубіна, успіх Рома та крутий Баєр: хто вийшов у півфінал Ліги Європи

Ліга Європи залишилась без англійських клубів, тоді як в 1/2 фіналу пройшли дві команди з Італії. Також єдиний представник України на цій стадії теж залишив турнір.

В Лізі Європи 2023-2024 відбулись останні матчі стадії 1/4 фіналу. Минулого тижня сталась гучна сенсація за участю головного фаворита турніру, пише 24 канал.

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Аталанта – Ліверпуль 0:1 (перший матч – 3:0)

Голи: Салах, 7 (пен)

Ліверпуль примудрився розгромно програти вдома Аталанті (0:3). На виїзді команда Клоппа намагалась взяти гучний реванш та навіть швидко повела в рахунку завдяки реалізованому Салахом пенальті.

Втім ігрова перевага "червоних" не втілювалась у небезпечні моменти. Аталанта не тільки добре грала в обороні, а ще і непогано вибігала в контратаки. Тож втримати мінімальну поразку для бергамасків було не під силу, що і поставило крапку у шляху Ліверпуля в Лізі Європи.

Відеоогляд матчу Аталанта – Ліверпуль:

Рома – Мілан 2:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Манчіні, 12, Дібала, 22 – Габбія, 85.

Також у півфіналі Серію А представить Рома. Команда Даніеле Де Россі в італійському дербі знову переграла Мілан. При цьому "вовки" годину ігрового часу провели у меншості, але "россонері" це не допомогло.

Відеоогляд матчу Рома – Мілан:

Вест Гем – Баєр 1:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Антоніо, 13 – Фрімпонг, 89.

В 1/2 фіналу Рома зійдеться із неймовірним Баєром. Команда Хабі Алонсо зробила собі запас у першій грі з Вест Гемом (2:0), а тому у матчі-відповіді дозволила собі мінімально поступатися лондонцям.

Втім "фармацевти" у типовому для себе стилі уникли поразки в кінці зустрічі та продовжили свою ходу без поразок цього сезону. Єдиним представником України в турнірі залишався Анатолій Трубін.

Відеоогляд матчу Вест Гем – Баєр:

Марсель – Бенфіка 1:0, пен. – 4:2 (перший матч – 0:1)

Гол: Мумбанья, 80.

Вихованець Шахтаря у складі Бенфіки протистояв кривднику донеччан Марселю. "Орли" тиждень тому тріумфували з рахунком 2:1, а на "Велодромі" вирішили відстояти нульову нічию.

Українець здійснив чотири сейви, але все ж пропустив від Мумбаньї під кінець основного часу. Цей гол перевів матч в екстратайми, а потім і в серію пенальті. На жаль, Трубіну не вдалось відбити жодного удару, тоді як Ді Марія та Антоніу Сілва підвели Бенфіку. Далі йде Марсель.

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