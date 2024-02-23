Успіх Трубіна, прохід Мілана та драма в Римі: всі результати 1/16 фіналу Ліги Європи 2023-2024

Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи. Серед них не буде українських клубів, оскільки Шахтар вилетів від Марселя. Втім без нашого представника турнір не залишиться.

22 лютого у Лізі Європи 2023-2024 відбуваються матчі-відповіді 1/16 фіналу. У восьми парах визначаються переможці, які вийдуть в 1/8 фіналу, пише 24 канал.

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Україну представлятиме лише Трубін

Серед учасників цієї стадії був і донецький Шахтар. Команда Маріно Пушича після "домашньої" нічиєї не змогла дати бій Марселю та виїзді та поступилась 1:3. Таким чином, "гірники" припинили свій шлях у єврокубках.

А ось Бенфіка, де виступає ексгравець донеччан Анатолій Трубін, свою дуель із Тулузою змогла виграти. У першій грі португальці вирвали перемогу в компенсований час, а вже на полі французів відстояли нульову нічию. На рахунку українця аж шість сейвів.

Із португальців далі пройшов і Спортінг, а ось Брага була близька до камбеку у грі з Карабахом. Проте азербайджанці у екстратаймі вибороли путівку далі.

Провал французів

До слова, Марсель залишається єдиним французьким клубом в Лізі Європи. Ренн переграв Мілан, але не зміг компенсувати виїзні 0:3. Ланс же в екстратаймах поступився Фрайбургу.

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Напруженою вийшла і дуель Феєнорда та Роми, які вже третій євросезон поспіль перетинаються у плей-оф єврокубків. Минулі два рази римляни святкували успіх, цього ж разу після традиція не змінилась – Рома пройшла далі завдяки серії пенальті.

Всі результати матчів-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

МАРСЕЛЬ (Франція) – ШАХТАР (Україна) 3:1 (перший матч – 2:2)

Голи: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбія, 81 – Судаков, 12 (пен)

ТУЛУЗА (Франція) – БЕНФІКА (Португалія) 0:0 (перший матч – 1:2)

РЕНН (Франція) – МІЛАН (Італія) 3:2 (перший матч – 0:3)

Голи: Буріжо, 11, 54 (пен), 68 (пен) – Йович, 22, Леау, 58.

РОМА (Італія) – ФЕЄНОРД (Нідерланди) 1:1, пен – 4:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Пеллегріні, 15 – Хіменес, 5.





ФРАЙБУРГ (Німеччина) – ЛАНС (Франція) 3:2 (перший матч – 0:0)

Голи: Шаллаї, 68, 90+3, Грегоріч, 99 – Коста, 28, Ваї, 45+2.

СПАРТА (Чехія) – ГАЛАТАСАРАЙ (Туреччина) 4:1 (перший матч – 2:3)

Голи: Пресіадо,8, Туці, 74, Гараслін, 80, Кухта, 90+6 – Бардакчі, 16.

СПОРТІНГ (Португалія) – ЯНГ БОЙЗ (Швейцарія) 1:1 (перший матч – 3:1)

Гол: Дьокереш, 13 – Ганвула, 84 (пен).

КАРАБАХ (Азербайджан) – БРАГА (Португалія) 2:3 (перший матч – 4:2)

Голи: Сілва, 102, Ахундзаде, 120+2 – Фернандес, 70, Джало, 83, Банза, 115 (пен).

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже 23 лютого в Ньоні у штаб-квартирі УЄФА. Розподіл на сіяних та несіяних буде наступним: