МЮ влаштував цирк із Севільєю, успіх Феєнорда: результати та відео голів 1/4 фіналу Ліги Європи

Манчестер Юнайтед мав вигравати поєдинок проти іспанців, але привіз собі два автогола в кінці матчу. Розповідаємо про перебіг чвертьфінальних ігор ЛЄ.

У четвер, 13 квітня, проходять матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. У другому за рангом єврокубку залишились вісім команд, які і розіграють між собою трофей, пише 24 канал.

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На минулій стадії з турніру вилетів Шахтар, який розгромно поступився Феєнорду (1:1 / 1:7). Голандці ж вийшли у чвертьфіналі на італійську Рому. Саме з цією командою підопічні Арне Слота минулого року грали у фіналі Ліги конференцій.

Тоді мінімальну перемогу святкували римляни. Цього разу перший поєдинок подарував перемогу Феєнорду. Матч у Роттердамі пройшов за рівної гри, але моменти Роми виглядали гострішими. Вони навіть пенальті не реалізували.

Феєнорд же переломив гру після перерви і зміг забити єдиний гол у грі. Це Віфферу вдався ефектний постріл з-за меж карного майданчика. Таким чином кривдники Шахтаря отримали мінімальну перевагу перед матчем-відповіддю у Римі.

Відеоогляд матчу Феєнорд – Рома:

Центральним матчем туру можна було б назвати битву Манчестер Юнайтед та Севільї. Втім іспанці хоч і вигравали шість разів цей турнір, зараз знаходяться у кризі.

Тому для манкуніанців не мало бути не складно подолати андалусійців на своєму полі навіть дублюючим складом. Героєм зустрічі міг стати Марсель Забітцер, який протягом семи хвилин у першому таймі оформив дубль.

Втім МЮ сам придумав собі проблеми в кінці матчу, забивши два автоголи. Спочатку Маласія зрізав м'яч у власні ворота після прострілу від Наваса. А на другій компенсованій хвилині після удару головою від Ен-Несірі під м'яч невдало підставився Магуйар. Від англійця снаряд і залетів у ворота, подарувавши нічию Севільї.

А ось у матчі Баєр – Уніон сталася несподіванка. Скромний бельгійський клуб, якого мало хто очікував побачити на цій стадії, зміг здобути перемогу в Леверкузені.

Все вирішив гол Боніфейса на початку другого тайму, вінгер елегантно поклав м'яч у кут воріт Градецкі. У подальшому Баєр притис Уніон до воріт і зміг таки витиснути нічию. Вірц точно пробив у нижній кут з-за меж майданчика.

У останньому матчі дня Ювентус не зміг переграти лісабонський Спортінг. Португальці у минулій стадії вибили лондонський Арсенал, тому не вважались явним аутсайдером у битві з туринцями.

Ба більше, гості навіть мали ігрову перевагу і частіше били по воротах Юве. Але вдача все ж посміхнулась італійцям, переможний м'яч на 73 хвилині провів захисник Гатті, який першим у чужому майданчику розібрався у метушні.

Всі матчі 1/4 фіналу Ліги Європи:

Феєнорд – Рома 1:0 (Віффер, 54)

(Віффер, 54) Манчестер Юнайтед – Севілья 2:2 (Забітцер, 14, 21 – Маласія, 85 автогол, Магуайр, 90+2 автогол)

(Забітцер, 14, 21 – Маласія, 85 автогол, Магуайр, 90+2 автогол) Баєр – Уніон Сен-Жиллуаз 1:1 (Вірц, 83 – Боніфейс, 51)

(Вірц, 83 – Боніфейс, 51) Ювентус – Спортінг 1:0 (Гатті, 73)

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Матчі-відповіді чвертьфіналів ЛЄ пройдуть за тиждень, 20 квітня. У півфіналі МЮ або Севілья зіграють проти Ювентуса чи Спортінга. У свою чергу Феєнорду або Ромі буде протистояти Баєр чи Уніон. Фінал турніру пройде 31 травня у Будапешті.