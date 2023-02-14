Цього тижня повертаються єврокубки, адже розпочинаються перші стадії плей-офф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. В двох останніх турнірах виступлять Шахтар та Дніпро-1 відповідно.

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Через воєнний напад з боку Росії українські клуб проводять свої номінально домашні ігри за кордоном. Втіи присутність російських загарбників у світі негативно впливає і на інші країни.

Росія готує провокації в Молдові

В одному із матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій між собою зіграють молдавський Шериф та сербський Партизан. Гра має пройти у Тирасполі, який знаходиться на території невизнаної республіки Придністров'я.

Як це заведено для Росії, цю територію контролює вона, але згідно з резолюцією ООН територія ПМР належить Молдові. Раніше повідомлялось, що на цей час країна-терористка планує маосві диверсії у Молдові заради майбутнього державного перевороту.

Цю інформацію повідомив Президент України Володимир Зеленський та низка європейських ЗМІ. При цьому у самій Молдові розповіли, що росіяни планували завезти у країну диверсантів під виглядом сербських футбольних фанатів.

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Гра без фанатів

У країні вдались до заходів застереження. Футбольний клуб Шериф повідомив, що його битва із Партизаном відбудеться в Кишиневі, але без глядачів. Причини не уточнюються, але, ймовірно, це пов'язано саме з можливою агресією Росії.

Нагадаємо, що Шериф виступав у Лізі Європи, де посів третє місце у групі з Реал Сосьєдадом та Манчестер Юнайтед. У свою чергу Партизан грав у Лізі конференцій, де посів друге місце у квартеті з Ніццею, Кельном та Словацко. Гра між командами відбудеться 16 лютого.

Варто знати. Кишинев знаходиться всього у 55 кілометрах від кордону з Україною. У свою чергою Тирасполь, де базується Шериф, розташований у 8-ми кілометрах від нашої країни.