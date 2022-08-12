Дніпро-1 дебютує в єврокубках: хто стане суперником в Лізі Європи
Підопічні Олександра Кучера дізнались свого першого опонента на євроарені. Дніпряни зіграють з віцечемпіоном Кіпру у боротьбі за путівку в групову стадію Ліги Європи
У Лізі Європи та Лізі Конференцій в четвер, 11 серпня, відбулися поєдинки третього кваліфікаційного раунду. Після цих матчів Україна втратила ще один клуб у єврокубках, повідомляє 24 канал. Після вильоту Ворскли від АІКа, Лігу Конференцій залишила і Зоря. Мінімальної перемоги в першому поєдинку не вистачило луганцям для проходу Університаті. Матч-відповідь впевнено виграли румуни (3:0).
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Тепер же в єврокубках залишаються Шахтар і Динамо в Лізі чемпіонів, а також Дніпро-1 – в Лізі Європи. Для команди Олександра Кучера це буде дебютний сезон на міжнародній арені.
Команда почне свій шлях з раунду плей-офф ЛЄ. 11 серпня визначився остаточний суперник дніпрян. Ним став кіпрський АЕК з міста Ларнака. Команда подолала бар'єр у вигляді сербського Партизану (2:1, 2:2) і вийшла на українців.
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Коли і де матчі
Перша гра буде номінально "домашньої" для дніпрян і відбудеться 18 серпня у словацькому місті Кошице. Початок – о 20:00 за київським часом. Своєю чергою матч-відповідь у Ларнаці призначений на 25 серпня. Час – той самий.
Переможець дуелі вийде у дебютний для себе груповий раунд Ліги Європи. Той, хто програє, теж не залишиться без євроосені, оскільки опуститься в Лігу Конференцій.
Україна в єврокубках 2022-2023:
- Шахтар отримав пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів. Там донеччани будуть жеребкуватися із третього кошика.
- Динамо стартувало у кваліфікації ЛЧ з другого раунду. Кияни вже пройшли Фенербахче (0:0, 2:1) та Штурм (1:0, 2:1) і тепер посперечаються з Бенфікою за право зіграти у групі.
- Якщо кияни програють лісабонцям, то опустяться у групову стадію Ліги Європи. Туди ж потрапить і Дніпро-1, якщо пройде АЕК.
- Зоря та Ворскла вже припинили виступи у Лізі Конференцій. У груповому раунді цього турніру зіграє Дніпро-1 в разі вильоту від АЕКа.